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    7 мая 2025, 16:30 • В мире

    Куда ведет ненависть украинцев к Зеленскому

    Куда ведет ненависть украинцев к Зеленскому
    @ president.gov.ua

    Tекст: Василий Стоякин

    В украинском общественном мнении обнаружился очередной парадокс. С одной стороны, есть политики, которым население страны доверяет больше, чем главе киевского режима Владимиру Зеленскому. С другой, ближайшие выборы президента выиграл бы, скорее всего, именно Зеленский. Какие политики способны составить ему конкуренцию и можно ли ожидать появления на Украине т.н. «президента мира»?

    На настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, когда именно на Украине будут выборы и будут ли они вообще. В очередной раз продлено военное положение (до 6 августа). Разумеется, отменить его могут в любой момент, но для этого нужно совпадение слишком многих факторов. Тем не менее, подготовка к выборам ведется, а социологи публикуют рейтинги. 

    К украинской социологии стоит относиться критически. В частности, это относится и к харьковской компании New Image Marketing Group, которая, ко всему прочему, является маркетинговой, а не профильно социологической. Тем не менее, даже неточная социология дает некоторое представление о состоянии украинского общества.

    По данным исследования, глава киевского режима Владимир Зеленский уже не является на Украине однозначным общественным лидером. По уровню доверия Зеленский находится только на третьем месте с 58% доверяющих. Лидируют бывший главком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (70%) и начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (65%).

    Отметим при этом, что ни Залужный, ни Буданов не являются сейчас медийными лидерами – они не продуцируют каких-то значимых информационных поводов, но при этом имеют высокий уровень поддержки. Само по себе это свидетельствует о том, что доверие к ним носит иррациональный характер и мало подвержено влиянию каких-то объективных факторов. Т.е., контрпропаганда будет неэффективной (она, правда, пока что не ведется).

    Если бы выборы президента Украины проходили сейчас, то рейтинги кандидатов были бы такими:

    – Зеленский – 28,9% (41,5% от числа активных избирателей – намеревающихся принять участие в выборах и определившихся с выбором);

    – Залужный – 16,7% (24%);

    – экс-президент Петр Порошенко* – 7,5% (10,7%);

    – экс-спикер Дмитрий Разумков – 3,5% (5%);

    – экс-премьер Юлия Тимошенко – 3% (4,3%);

    – Буданов* – 2,2% (3,1%);

    – Блогер Алексей Арестович* – 1,5% (2,1%);

    – Актер комического жанра и волонтер Сергей Притула – 1,5% (2,1%);

    – Боксер Александр Усик – 1,1% (1,5%);

    – Бывший лидер «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко – 0,7% (1,1%).

    Здесь специально приведен полный список, чтобы было понятно, на кого ориентируется общественное мнение. По поводу структуры списка следует обратить внимание на то, что в нем отсутствуют крайне правые политики. Самые правые – Владимир Зеленский и Сергей Притула (как ни смешно – оба комики, по сути лишенные политических взглядов). Из интересного – антилидерами рейтинга являются кандидаты, ориентированные на электорат Юго-Востока – Бойко, Усик и (с определенными оговорками) Арестович.

    Еще один неожиданный момент – низкий электоральный рейтинг Буданова при наличии высокого рейтинга доверия. Судя по всему, избирателями он рассматривается как «запасной» кандидат на случай невыдвижения Залужного.

    При виде невероятно высокого рейтинга Зеленского в 41,5% возникает вопрос – а может ли он победить в первом туре? Увы, опубликованные данные на этот вопрос ответа не дают – нет информации ни об антирейтинге Зеленского, который ограничивал бы рост рейтинга, ни о поведении избирателей Залужного (и, вероятно, Буданова) в случае, если их кандидата убедят не выдвигать свою кандидатуру. Теоретически, однако, такая ситуация возможна – при отсутствии сильных конкурентов их избиратели могут не прийти на выборы, и тогда Зеленский побеждает в первом туре на фоне низкой явки.

    В случае второго тура Залужный имеет шансы на победу над Зеленским (37% против 32% от всех опрошенных). Оба этих кандидата легко побеждают Порошенко. Таким образом, умозрительная избирательная кампания на Украине сводится к противостоянию Залужного и Зеленского.

    Причем преимущественные шансы имеет именно Зеленский. Почему, ведь по уровню доверия он находится только на третьем месте?

    Во-первых, «кандидат Залужный» – в большей степени фактор общественного мнения, чем реальной политики. Экс-главком ВСУ на «провокационные» вопросы не отвечает, очевидно имея в виду, что во время войны выборов не будет, а перспектива прекращения войны у него восторга не вызывает. Как минимум он отдает себе отчет, что, сказав о возможности выдвижения до окончания боевых действий, он подставляется под критику.

    Вообще не создается впечатления, что он хочет делать политическую карьеру – он обычный служака, который любит армию. Подтолкнул его в сторону политической карьеры Офис президента, который внезапно обнаружил рост рейтинга главкома и начал работу по разрушению имиджа, которая привела к его отставке и почетной ссылке в Лондон, что, понятно, привело к стихийному формированию образа гениального полководца, пострадавшего от политических интриг. 

    Пока что работа Залужного по поддержанию и развитию своего имиджа сводится к писанию книжек. Это формат несовременный и в пропагандистском плане неэффективный. В СМИ книга Залужного почти не обсуждается, а содержательно она больше похожа на оправдания на случай, если экс-главкома попытаются обвинить в заключении невыгодного для Украины мира.

    Во-вторых, Зеленский все еще остается абсолютным лидером «воюющей страны» и, в значительной степени, лидером «свободного мира». Политолог Кость Бондаренко в своей книге о Зеленском пишет, что украинская официальная пропаганда создала удивительную ситуацию, когда «российскую агрессию» отражает один Зеленский при посильной помощи со стороны пса Патрона и «призрака Киева» (причем уже сбитого). По его мнению, рейтинг Залужного и Буданова – следствие именно такой информационной политики. Зеленский ведь и не пытается демонстрировать управление войсками…

    Что до международного имиджа Зеленского – то, пока весь мир смеялся над унижением Зеленского в Белом доме, украинцы восхищались лидером нации, который не побоялся дать отпор самому президенту США. По данным Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского после этого инцидента вырос.

    При этом складывается удивительная ситуация – данные наблюдений (анализ комментариев в социальных сетях, рассказы людей, которые живут на Украине) показывают, что Зеленского ненавидят, но альтернативы ему, по сути, нет. Если не считать призрака Залужного.

    Главная угроза для Зеленского – в нем самом. Он оказался слишком сильным «президентом войны», чтобы иметь шансы вернуться к образу «президента мира». В этом отношении он действительно похож на Уинстона Черчилля, который вынужден был покинуть пост сразу после войны.

    Однако, в отличие от ситуации 1945 года, даже временного перехода к мирному времени не ожидается – мирные соглашения еще не подписаны, но украинцы уже настроены на реванш (по крайней мере, так показывает еще одни социологические исследования). Так что «президента мира» на Украине не будет. Будет борьба за такого президента, который выполнит работу Зеленского по подготовке новой войны и провоцированию ее лучше самого Зеленского.

    (* – человек, внесенный в России в список террористов и экстремистов)

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