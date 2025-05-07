Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
Зеленский уступил Залужному и Буданову в рейтинге доверия украинцев
В рейтинге доверия среди граждан Украины действующий президент Владимир Зеленский уступил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову, согласно свежему опросу New Image Marketing Group.
Результаты опроса компании New Image Marketing Group среди украинцев показали, что глава киевского режима Владимир Зеленский значительно уступает бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе украинской разведки (ГУР) Кириллу Буданову, которые заняли первое и второе места рейтинга доверия граждан, оставив Зеленского на третьей строчке.
«Залужному сейчас доверяют 70% опрошенных, главе разведки Буданову – 65%, а президенту Зеленскому – 58%», – передает ТАСС со ссылкой на «Страна.ua».
Если бы президентские выборы прошли на этой неделе, за Зеленского проголосовали бы 28,9% респондентов, за Залужного – 16,7%, но в гипотетическом втором туре Залужный опередил Зеленского с результатом 37% против 32%, показал опрос.
На вершине парламентского рейтинга оказалась партия, которую, предположительно, может возглавить Залужный – за нее готовы отдать голоса 22,9% опрошенных. На втором месте – партия Зеленского с 18,5%, на третьем – партия Петра Порошенко с 13,4%.
По словам экспертов, при таких результатах Зеленский теряет большинство в парламенте, и оппозиция может сформировать новое правительство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американские власти, по данным депутата Рады Александра Дубинского, настаивали на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Зеленского после наступления перемирия.
Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначил в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить о выборах, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.