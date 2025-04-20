Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.2 комментария
США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия
Американские власти, по данным депутата Рады, настаивают на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Владимира Зеленского после наступления перемирия.
США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине после установления постоянного перемирия, а затем объявить выборы без его участия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.
В своем Telegram-канале Дубинский сообщил, что ультиматум был озвучен после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам депутата, от Зеленского ожидается ответ на встрече в Лондоне на следующей неделе, а в офисе президента Украины проходят круглосуточные совещания по этой теме.
Дубинский заявил: «После встречи... Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого – объявление выборов, в которых Зеленский не участвует».
Ранее госсекретарь США Рубио по итогам переговоров с представителями Украины назвал их «позитивными» и выразил надежду, что США вскоре получат официальный ответ Киева. Газета New York Post также сообщила, что западные страны на следующей неделе в Лондоне собираются согласовать параметры нового соглашения по прекращению огня на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить выборы, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.