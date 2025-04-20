Tекст: Денис Тельманов

США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине после установления постоянного перемирия, а затем объявить выборы без его участия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.

В своем Telegram-канале Дубинский сообщил, что ультиматум был озвучен после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам депутата, от Зеленского ожидается ответ на встрече в Лондоне на следующей неделе, а в офисе президента Украины проходят круглосуточные совещания по этой теме.

Дубинский заявил: «После встречи... Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого – объявление выборов, в которых Зеленский не участвует».

Ранее госсекретарь США Рубио по итогам переговоров с представителями Украины назвал их «позитивными» и выразил надежду, что США вскоре получат официальный ответ Киева. Газета New York Post также сообщила, что западные страны на следующей неделе в Лондоне собираются согласовать параметры нового соглашения по прекращению огня на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить выборы, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.