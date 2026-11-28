На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Бородавко объяснил отставание российских лыжников в спринте на Кубке мира
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко признал отставание отечественных спортсменов в спринтерских дисциплинах на фоне неудачных результатов на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Наталья Терентьева не смогла пробиться в полуфинал спринта, заняв пятое место в четвертьфинальном забеге, передает ТАСС.
Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев завершили борьбу на стадии квалификации.
«Конечно, всегда хочется большего, но пока нам трудно бороться за высокие места в спринте. Мы в этой дисциплине пока отстаем, и на это есть объективные причины. То, что Наталья прошла квалификацию, это неплохой результат, но хотелось бы, чтобы и другие тоже доходили хотя бы до четвертьфинала», – заявил Бородавко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Савелий Коростелев финишировал десятым в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.
Министр спорта Финляндии Мика Поутала отказался выйти на церемонию награждения из-за присутствия на ней Натальи Терентьевой.
В среду Терентьева, Дарья Непряева и Коростелев получили допуск к гонкам первого этапа Кубка мира в Финляндии несмотря на ограничения на въезд.