Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Китайский язык стал вторым по популярности в московских школах
В Москве китайский язык стал вторым по популярности среди школьников
В Москве китайский язык занимает второе место по популярности среди школьников, уступая только английскому, и доступен более чем в 600 кружках.
В Москве китайский язык стал вторым по популярности среди иностранных языков, изучаемых школьниками. В столице функционирует более 600 кружков, где более 6 тыс. детей изучают китайский язык, сообщает «Интерфакс»
В пресс-службе Департамента образования и науки Москвы отметили, что в школах и центрах дополнительного образования китайский доступен в рамках более чем 70 образовательных программ, охватывающих около 8 тыс. учащихся.
Кроме языковых навыков, на занятиях уделяют внимание культуре и традициям Китая, что делает изучение языка более глубоким и разносторонним.
В библиотеке «Московской электронной школы» доступны более 300 сценариев уроков, свыше 360 приложений, 200 интерактивных тестов и видеоуроки, что расширяет возможности изучения китайского языка в интерактивной форме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, студенты МФТИ начали изучать китайский язык в качестве второго обязательного иностранного, россияне оценили значимость изучения иностранных языков для профессионального и личностного развития, а ЕГЭ по китайскому языку ввели в Амурской области впервые.