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Китайский стал вторым обязательным иностранным языком для студентов МФТИ
МФТИ сделал китайский язык вторым обязательным иностранным для всех студентов вуза
В Московском физико-техническом институте китайский язык стал вторым обязательным иностранным для всех студентов вуза, сообщила директор центра языковой подготовки и тестирования МФТИ Елена Базанова.
Базанова уточнила, что студенты первого курса бакалавриата изучают китайский язык как второй обязательный «при условии владения первым иностранным языком (английским) на уровне не ниже С1». Вторым языком охвачены весь бакалавриат, а также первый и второй курсы магистратуры, передает «Интерфакс».
В марте сообщалось, что МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка студентами. Напомним, между студентами и ректоратом МФТИ возник спор по данному вопросу.