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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

Немцы ушли, а «Ласточки» остались Maksim Konstantinov/Global Look Press
Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Российских студентов научат китайской грамоте

К 2030 году половина всей технической и инженерной документации в мире будет написана по-китайски Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Между студентами и ректоратом МФТИ возник спор, поводом для которого стало введение обязательного изучения китайского языка. Студсовет собирает подписи за отмену решения. Администрация в ответ сообщает: по прогнозам, к 2030 году половина всей технической и инженерной документации в мире будет написана по-китайски. Почему же студенты Физтеха не видят для себя пользы от умения говорить на языке Поднебесной? Подробности...
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США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...

Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...

Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
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    Российских студентов научат китайской грамоте

    Российские вузы начали переходить на изучение китайского языка
    К 2030 году половина всей технической и инженерной документации в мире будет написана по-китайски
    		  
    30 марта 2023, 13:26
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
    Текст: Юрий Зайнашев

    Между студентами и ректоратом МФТИ возник спор, поводом для которого стало введение обязательного изучения китайского языка. Студсовет собирает подписи за отмену решения. Администрация в ответ сообщает: по прогнозам, к 2030 году половина всей технической и инженерной документации в мире будет написана по-китайски. Почему же студенты Физтеха не видят для себя пользы от умения говорить на языке Поднебесной?

    Студенческий совет Московского физико-технического института (МФТИ, в просторечии – Физтех) начал сбор подписей под петицией с требованием отменить обязательное изучение китайского языка в вузе. Об этом в среду сообщил телеканал RTVI.

    В адресованной ректору Дмитрию Ливанову петиции говорится, что учащиеся должны сами выбирать между английским, китайским или испанским. Составители документа считают, что вуз «должен давать студентам возможность самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию» исходя из собственных карьерных планов. Председатель студсовета Физтеха Илья Захаров предполагает, что большинство студентов хотели бы продолжать учить английский, поскольку это язык международного научного сообщества.

    Ранее из учебной программы пропали испанский, немецкий и французский языки – «вместо них студентам предлагают два часа английского и китайского» в неделю. Отменяются и допкурсы по совершенствованию английского.

    Как пояснили в администрации института, сейчас на китайском «написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях», а по прогнозу, к 2030 году «до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа». В институте также обещают преподавать китайский на самом высоком уровне – задействованы 12 преподавателей, восемь из которых – носители языка. Кроме того, в Физтехе уже готовят первое в стране пособие по китайскому языку для студентов технических вузов.

    Как известно, МФТИ – это ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.

    «Не думаю, что людям, которые специализируются на физике, в учебный процесс включат четыре или пять пар китайского языка. Если это не сделают, тот объем, в котором люди выучат этот язык, будет куцый», – заявил радио БФМ.ру Тарас Ивченко, доцент кафедры восточных языков Института лингвистики РГГУ. По его оценке, особенность технических текстов на любом языке, не исключая китайского, в том, что они неплохо поддаются машинным переводам.

    Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что все наоборот: особенность китайского языка состоит в том, что различными интернет-переводчиками не всегда можно извлечь смысл. «Или смысл очень сильно исказится. Если на бытовом уровне механический переводчик обычно работает нормально, то на уровне профессионального перевода, конечно, лучше самому знать язык. Чтобы достичь такого уровня, нужно как минимум три пары в неделю и так обучаться четыре года. Нельзя изучить быстрее, не стоит строить иллюзий», – призывает Маслов.

    Сейчас китайский преподается во многих наших вузах, однако до сих пор он сопровождал, как правило, обучение гуманитариев, добавил эксперт.

    «То, что китайский вводится теперь для студентов технических специальностей, – это новшество. Решение МФТИ указывает на то, что началась переориентация подготовки таких студентов. Очевидно, что на китайском все чаще ведутся деловые переговоры, наши бизнесмены создают технические лаборатории и так далее. И вообще, напомню: китайский – это второй по распространению язык в Интернете. Созданы огромные научные базы данных на китайском. Издается несколько сот специальных технических журналов, у которых, кстати, нет никакой английской версии. Пока что в России среди технологов их некому читать. Так что решение МФТИ – большой шаг вперед», – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД.

    «Китайский должен повсеместно стать вторым языком обучения начиная со школы. Он понадобится любому, кто собирается заниматься науками, бизнесом, производством. Правда, есть сложность: у нас хорошо отработана методика преподавания западных языков для детей-школьников. А вот с китайским языком – она не так совершенна. Просто заучивать иероглифы в школе?  Это ничего не даст. В этой связи у нас в преподавании китайского очень много профанации, чего нет в случае западных языков», – поясняет Маслов.

    Что касается ропота среди студентов МФТИ, то Маслов предлагает объяснять, показывать, какие широкие перспективы откроет перед ними в жизни владение китайским языком. «Тот, кто им владеет, сможет занять хорошо оплачиваемую вакансию, – вторит Маслову научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. –

    Если специалист по различным технологиям говорит по-китайски, он будет востребован не только в России, но за границей, в том числе – и в самой Поднебесной.

    Понятно, что в «чувствительные сферы», вроде ВПК, иностранца на топовую должность не возьмут. В армии он генералом не станет. Но вот в университетах КНР сейчас преподает много иностранных профессоров. В Китае действует огромное количество СП, в которых также работают много иностранцев. Конечно, есть предприятия – чисто китайские, например, семейная фирма, то там иностранцы будут на подчиненных позициях. Но так бывает в любой стране».

    Разумеется, испанский язык, который хотят оставить студенты, тоже важен, признает Лукин. «На испанском много где говорят – скажем, в Латинской Америке. Но все эти страны от нас очень далеко. А Китай – тут рядом. У нас больше четырех тысяч километров общей границы. Надо понимать, что Китай – это самая большая соседняя страна. Первый торговый партнер России. Такое остаточное непонимание этого факта сильно мешает нашему сотрудничеству», – подытожил китаист.

    На фоне западных санкций, введенных против Москвы, и укрепления связей с Пекином спрос на специалистов со знанием китайского в прошлом году в полтора раза превысил допандемийный уровень, сообщает HeadHunter. Только с января по март этого года спрос на работников со знанием китайского вырос на 40%. Больше всего востребованы специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства.

    По данным портала SuperJob, в среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18% (впрочем, как и владение английским). Особенно заметна разница в доходах у менеджеров по закупкам.

    В КНР в последние годы также росла потребность рынка труда в русскоговорящих работниках, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. «Но если в России до недавнего времени вузы выпускали относительно мало «китаистов», то

    в Китае уже долгие годы стабильно выпускается по 10 тысяч «русистов» в год

    вне зависимости от популярности языка, – сообщил эксперт РБК. – Поэтому сегодня дефицита в русскоговорящих работниках в Китае нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состоявшийся на прошлой неделе государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию уже называют историческим – гость ясно продемонстрировал поддержку нашей стране на всех направлениях.

    В среду, выступая на совещании с правительством, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Пекин определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества, передает ТАСС. Среди них – создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе. Ранее Путин пообещал поддерживать китайский бизнес в замещении западных предприятий, покинувших российский рынок.

    Глава Минспорта Олег Матыцин в среду заявил, что футбольные сборные России и Китая могут провести товарищескую встречу.

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