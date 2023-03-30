Российских студентов научат китайской грамоте

Российские вузы начали переходить на изучение китайского языка

Между студентами и ректоратом МФТИ возник спор, поводом для которого стало введение обязательного изучения китайского языка. Студсовет собирает подписи за отмену решения. Администрация в ответ сообщает: по прогнозам, к 2030 году половина всей технической и инженерной документации в мире будет написана по-китайски. Почему же студенты Физтеха не видят для себя пользы от умения говорить на языке Поднебесной?

Студенческий совет Московского физико-технического института (МФТИ, в просторечии – Физтех) начал сбор подписей под петицией с требованием отменить обязательное изучение китайского языка в вузе. Об этом в среду сообщил телеканал RTVI.

В адресованной ректору Дмитрию Ливанову петиции говорится, что учащиеся должны сами выбирать между английским, китайским или испанским. Составители документа считают, что вуз «должен давать студентам возможность самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию» исходя из собственных карьерных планов. Председатель студсовета Физтеха Илья Захаров предполагает, что большинство студентов хотели бы продолжать учить английский, поскольку это язык международного научного сообщества.

Ранее из учебной программы пропали испанский, немецкий и французский языки – «вместо них студентам предлагают два часа английского и китайского» в неделю. Отменяются и допкурсы по совершенствованию английского.

Как пояснили в администрации института, сейчас на китайском «написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях», а по прогнозу, к 2030 году «до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа». В институте также обещают преподавать китайский на самом высоком уровне – задействованы 12 преподавателей, восемь из которых – носители языка. Кроме того, в Физтехе уже готовят первое в стране пособие по китайскому языку для студентов технических вузов.

Как известно, МФТИ – это ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.

«Не думаю, что людям, которые специализируются на физике, в учебный процесс включат четыре или пять пар китайского языка. Если это не сделают, тот объем, в котором люди выучат этот язык, будет куцый», – заявил радио БФМ.ру Тарас Ивченко, доцент кафедры восточных языков Института лингвистики РГГУ. По его оценке, особенность технических текстов на любом языке, не исключая китайского, в том, что они неплохо поддаются машинным переводам.

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Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что все наоборот: особенность китайского языка состоит в том, что различными интернет-переводчиками не всегда можно извлечь смысл. «Или смысл очень сильно исказится. Если на бытовом уровне механический переводчик обычно работает нормально, то на уровне профессионального перевода, конечно, лучше самому знать язык. Чтобы достичь такого уровня, нужно как минимум три пары в неделю и так обучаться четыре года. Нельзя изучить быстрее, не стоит строить иллюзий», – призывает Маслов.

Сейчас китайский преподается во многих наших вузах, однако до сих пор он сопровождал, как правило, обучение гуманитариев, добавил эксперт.

«То, что китайский вводится теперь для студентов технических специальностей, – это новшество. Решение МФТИ указывает на то, что началась переориентация подготовки таких студентов. Очевидно, что на китайском все чаще ведутся деловые переговоры, наши бизнесмены создают технические лаборатории и так далее. И вообще, напомню: китайский – это второй по распространению язык в Интернете. Созданы огромные научные базы данных на китайском. Издается несколько сот специальных технических журналов, у которых, кстати, нет никакой английской версии. Пока что в России среди технологов их некому читать. Так что решение МФТИ – большой шаг вперед», – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД.

«Китайский должен повсеместно стать вторым языком обучения начиная со школы. Он понадобится любому, кто собирается заниматься науками, бизнесом, производством. Правда, есть сложность: у нас хорошо отработана методика преподавания западных языков для детей-школьников. А вот с китайским языком – она не так совершенна. Просто заучивать иероглифы в школе? Это ничего не даст. В этой связи у нас в преподавании китайского очень много профанации, чего нет в случае западных языков», – поясняет Маслов.

Что касается ропота среди студентов МФТИ, то Маслов предлагает объяснять, показывать, какие широкие перспективы откроет перед ними в жизни владение китайским языком. «Тот, кто им владеет, сможет занять хорошо оплачиваемую вакансию, – вторит Маслову научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. –

Если специалист по различным технологиям говорит по-китайски, он будет востребован не только в России, но за границей, в том числе – и в самой Поднебесной.

Понятно, что в «чувствительные сферы», вроде ВПК, иностранца на топовую должность не возьмут. В армии он генералом не станет. Но вот в университетах КНР сейчас преподает много иностранных профессоров. В Китае действует огромное количество СП, в которых также работают много иностранцев. Конечно, есть предприятия – чисто китайские, например, семейная фирма, то там иностранцы будут на подчиненных позициях. Но так бывает в любой стране».

Разумеется, испанский язык, который хотят оставить студенты, тоже важен, признает Лукин. «На испанском много где говорят – скажем, в Латинской Америке. Но все эти страны от нас очень далеко. А Китай – тут рядом. У нас больше четырех тысяч километров общей границы. Надо понимать, что Китай – это самая большая соседняя страна. Первый торговый партнер России. Такое остаточное непонимание этого факта сильно мешает нашему сотрудничеству», – подытожил китаист.

На фоне западных санкций, введенных против Москвы, и укрепления связей с Пекином спрос на специалистов со знанием китайского в прошлом году в полтора раза превысил допандемийный уровень, сообщает HeadHunter. Только с января по март этого года спрос на работников со знанием китайского вырос на 40%. Больше всего востребованы специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства.

По данным портала SuperJob, в среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18% (впрочем, как и владение английским). Особенно заметна разница в доходах у менеджеров по закупкам.

В КНР в последние годы также росла потребность рынка труда в русскоговорящих работниках, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. «Но если в России до недавнего времени вузы выпускали относительно мало «китаистов», то

в Китае уже долгие годы стабильно выпускается по 10 тысяч «русистов» в год

вне зависимости от популярности языка, – сообщил эксперт РБК. – Поэтому сегодня дефицита в русскоговорящих работниках в Китае нет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, состоявшийся на прошлой неделе государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию уже называют историческим – гость ясно продемонстрировал поддержку нашей стране на всех направлениях.

В среду, выступая на совещании с правительством, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Пекин определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества, передает ТАСС. Среди них – создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе. Ранее Путин пообещал поддерживать китайский бизнес в замещении западных предприятий, покинувших российский рынок.

Глава Минспорта Олег Матыцин в среду заявил, что футбольные сборные России и Китая могут провести товарищескую встречу.

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