Европа решила стать равной Китаю

Эксперты объяснили подоплеку заявлений европейцев о ревизии отношений с Китаем

На фоне визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и успешных переговоров с Владимиром Путиным Европа решила провести ревизию своих отношений с Пекином. В чем заключается суть подобных планов и к каким долгосрочным последствиям они могут привести?

Президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Германию заявил, что в Берлине и Праге проводится ревизия политики в отношении Китая. Как отмечают СМИ, он провел встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем этого визита.

Чешский лидер отметил, что немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. Также «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».

Павел также заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке страны. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».

Напомним, в среду завершился трехдневный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.

Оценивая заявления чешского президента, сенатор Алексей Пушков отметил: если это прямой намек на недовольство Европы политикой Пекина и его сближением с Москвой, то можно предположить, что такой намек вряд ли заметно повлияет на поведение КНР.

«В Пекине прекрасно осознают, что степень автономии Европы от США сильно сократилась за последние годы. Да, Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнер. Но нынешний кризис показал, что даже в этом (ограниченном экономикой) качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем – дело времени», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

«Проще говоря, на Европу трудно полагаться. Кроме того, там постоянно звучат призывы к свертыванию отношений с Китаем, его сдерживанию, формированию антикитайского «альянса демократий» и так далее. Таким образом, в стратегическом плане ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью, то есть готовностью принести экономические отношения в жертву общей западной политике», – поясняет собеседник.

«Россия же и по объективным, и по субъективным параметрам имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай – для России», – подчеркнул сенатор.

«Европейцы однозначно недовольны тем, что Китай занимает все более пророссийскую позицию и играет самостоятельную роль в мировых делах. Страны Европы надеялись, что им удастся влиять на политику Пекина посредством вовлечения китайцев в экономические связи, однако эти надежды не оправдались», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Заявления о том, что «лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как равного с равным», явно свидетельствуют об осознании невозможности проведения своей прежней политики по отношению к Пекину. Очевидно, они пытаются придумать новую модель в диалоге с Поднебесной. Но какой именно она должна быть, пока не очень-то понимают», – полагает он.

«Китай проводит свою собственную внешнюю политику, и он точно не собирается подстраиваться под интересы европейцев.

Например, Пекин занимается вопросом переноса производств из Европы на свою территорию, а европейцам это очень сильно не нравится. Вместе с тем европейский рынок зависит от китайских товаров, а Пекин – от некоторых технологий Старого Света. В этом суть их противоречий», – отметил собеседник.

«Визит Си Цзиньпина в Москву стал поводом, чтобы в очередной раз сказать о ревизии. Но она уже происходит, причем под давлением Соединенных Штатов. Вашингтон намерен создать целостный, консолидированный фронт не только против России, но и против Китая», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«На европейском континенте к такой политике относятся без особого энтузиазма, поскольку их, в частности Германию, с Пекином связывают серьезные экономические отношения. Однако политическая реальность берет свое», – добавил политолог в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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«Страны Восточной Европы, которые в большей степени ориентированы на США, выступают в качестве застрельщиков этой идеи. В этой связи абсолютно не удивительно прозвучавшее заявление из уст президента Чехии. Я думаю, дальше мы будем еще четче видеть процесс встраивания Европы в антироссийско-китайскую ось, и в этом контексте успешный визит Си Цзиньпина в Москву дает дополнительные аргументы сторонникам такой тактики», – полагает он.

«На этом фоне американское давление на европейцев направлено в первую очередь на сокращение экономических связей с Поднебесной. В том числе на ограничение китайских вложений в Европе и инвестиций европейских стран в экономику Китая», – отметил собеседник.

«Вместе с тем все это – очень большие деньги, поэтому прервать отношения одномоментно невозможно. Что же касается стратегических задач, то США, конечно, хотелось бы от европейцев более активной игры в Тихоокеанском регионе. Однако в реальности этим могут заниматься только Германия и Британия. Поэтому Штаты будут всячески использовать Берлин и Лондон на этом фронте противостояния. Остальных же попросят ограничить экономическое взаимодействие с Пекином», – прогнозирует Лукьянов.

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