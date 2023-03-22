Европа решила стать равной Китаю

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22 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Китай тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

«Сила Сибири-2» поможет перекинуть газ из Европы в Китай Кирилл Кухмарь/ТАСС
Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири». Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства «Силы Сибири – 2». Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Запад меняет условия финансирования Украины

Международный валютный фонд спасает украинский бюджет Xinhua/Global Look Press
На Западе объявлено о готовности выделить Украине новые миллиарды долларов. Выяснилось, что киевскому режиму не хватает гигантских средств, уже переданных или обещанных Евросоюзом или Соединенными Штатами. Как же так получилось и почему новые транши МВФ в реальности не сулят Киеву ничего хорошего? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
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Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Пекин тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

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    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    Европа решила стать равной Китаю

    Эксперты объяснили подоплеку заявлений европейцев о ревизии отношений с Китаем
    В Берлине и Праге пересмотрят подходы в отношении Китая
    		  
    22 марта 2023, 19:40
    Фото: John Thys/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    На фоне визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и успешных переговоров с Владимиром Путиным Европа решила провести ревизию своих отношений с Пекином. В чем заключается суть подобных планов и к каким долгосрочным последствиям они могут привести?

    Президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Германию заявил, что в Берлине и Праге проводится ревизия политики в отношении Китая. Как отмечают СМИ, он провел встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем этого визита.

    Чешский лидер отметил, что немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. Также «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».

    Павел также заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке страны. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».

    Напомним, в среду завершился трехдневный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.

    Оценивая заявления чешского президента, сенатор Алексей Пушков отметил: если это прямой намек на недовольство Европы политикой Пекина и его сближением с Москвой, то можно предположить, что такой намек вряд ли заметно повлияет на поведение КНР.

    «В Пекине прекрасно осознают, что степень автономии Европы от США сильно сократилась за последние годы. Да, Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнер. Но нынешний кризис показал, что даже в этом (ограниченном экономикой) качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем – дело времени», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

    «Проще говоря, на Европу трудно полагаться. Кроме того, там постоянно звучат призывы к свертыванию отношений с Китаем, его сдерживанию, формированию антикитайского «альянса демократий» и так далее. Таким образом, в стратегическом плане ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью, то есть готовностью принести экономические отношения в жертву общей западной политике», – поясняет собеседник.

    «Россия же и по объективным, и по субъективным параметрам имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай – для России», – подчеркнул сенатор.

    «Европейцы однозначно недовольны тем, что Китай занимает все более пророссийскую позицию и играет самостоятельную роль в мировых делах. Страны Европы надеялись, что им удастся влиять на политику Пекина посредством вовлечения китайцев в экономические связи, однако эти надежды не оправдались», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Заявления о том, что «лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как равного с равным», явно свидетельствуют об осознании невозможности проведения своей прежней политики по отношению к Пекину. Очевидно, они пытаются придумать новую модель в диалоге с Поднебесной. Но какой именно она должна быть, пока не очень-то понимают», – полагает он.

    «Китай проводит свою собственную внешнюю политику, и он точно не собирается подстраиваться под интересы европейцев.

    Например, Пекин занимается вопросом переноса производств из Европы на свою территорию, а европейцам это очень сильно не нравится. Вместе с тем европейский рынок зависит от китайских товаров, а Пекин – от некоторых технологий Старого Света. В этом суть их противоречий», – отметил собеседник.

    «Визит Си Цзиньпина в Москву стал поводом, чтобы в очередной раз сказать о ревизии. Но она уже происходит, причем под давлением Соединенных Штатов. Вашингтон намерен создать целостный, консолидированный фронт не только против России, но и против Китая», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «На европейском континенте к такой политике относятся без особого энтузиазма, поскольку их, в частности Германию, с Пекином связывают серьезные экономические отношения. Однако политическая реальность берет свое», – добавил политолог в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Страны Восточной Европы, которые в большей степени ориентированы на США, выступают в качестве застрельщиков этой идеи. В этой связи абсолютно не удивительно прозвучавшее заявление из уст президента Чехии. Я думаю, дальше мы будем еще четче видеть процесс встраивания Европы в антироссийско-китайскую ось, и в этом контексте успешный визит Си Цзиньпина в Москву дает дополнительные аргументы сторонникам такой тактики», – полагает он.

    «На этом фоне американское давление на европейцев направлено в первую очередь на сокращение экономических связей с Поднебесной. В том числе на ограничение китайских вложений в Европе и инвестиций европейских стран в экономику Китая», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем все это – очень большие деньги, поэтому прервать отношения одномоментно невозможно. Что же касается стратегических задач, то США, конечно, хотелось бы от европейцев более активной игры в Тихоокеанском регионе. Однако в реальности этим могут заниматься только Германия и Британия. Поэтому Штаты будут всячески использовать Берлин и Лондон на этом фронте противостояния. Остальных же попросят ограничить экономическое взаимодействие с Пекином», – прогнозирует Лукьянов.

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