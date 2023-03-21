Россия и Китай обещали защищать коренные интересы друг друга

Россия и Китай объявили о намерении поддерживать друг друга в защите коренных интересов

Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития, говорится в их совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, стороны будут обеспечивать верный курс развития двусторонних отношений, а также расширять практическое сотрудничество, придерживаясь принципа взаимной выгоды. Россия и Китай собираются работать над сближением их народов, укреплять основы дружбы двух стран, «передаваемой из поколения в поколение».

Также Москва и Пекин объявили о намерении способствовать утверждению многополярного мироустройства, продвигать экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений, добиваться более справедливого и рационального развития глобального управления.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

