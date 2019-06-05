ЕГЭ по китайскому языку впервые сдают в Амурской области

В среду выпускники амурских школ впервые сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку. Для сдачи китайский язык выбрали 16 выпускников 11-х классов и трое выпускников прошлых лет, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области сдают в школах двух городов: Благовещенска и Тынды, говорится в сообщении на сайте министерства.

Экзамен включает в себя письменную и устную части. В первый день сдачи этого предмета выпускникам предстоит решить письменные задачи.

Выпускникам необходимо решить 42 задания из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». На выполнение заданий отводится 3 часа.

Устная часть включает в себя три задания: ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, выбрать одну из трех фотографий и описать ее на основе плана, сравнить две фотографии на основе предложенного плана.

Устная часть экзамена ожидает выпускников 7 июня.

Результаты ЕГЭ по китайскому языку станут известны 24 июня. Те, кто будут сдавать этот предмет в резервные сроки – 27 июня – получат результаты 10 июля.

В нынешнем учебном году в Приамурье китайский язык в рамках школьной программы изучают 1,5 тыс. учеников пяти муниципалитетов: Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов.

К проведению ЕГЭ по китайскому языку регион готовился с 2015 года. Ежегодно Амурская область участвовала во всероссийских апробациях и показала хорошие результаты. Так, в ноябре 2017 года во всероссийской апробации приняли участие 55 школьников (15 девятиклассников и 40 обучающихся 11-х классов) общеобразовательных организаций городов Благовещенск и Тында.

Отмечается, что в России впервые сдают ЕГЭ по китайскому языку. Этот предмет выбрали 289 выпускников 11-х классов из 43 регионов страны.

Китайский язык стал пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

Ранее Рособрнадзор отчитался о нарушителях на ЕГЭ.