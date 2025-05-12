Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

Tекст: Анастасия Куликова

Варшава закрывает российское генконсульство в Кракове. Дипучреждение завершит работу до 30 июня. Причем три дипломата, работавших там, теперь объявлены персонами нон грата. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обосновал решение якобы наличием доказательств причастности Москвы к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.

Напомним, пожар, произошедший тогда, полностью уничтожил ТЦ Marywilska 44. В результате инцидента никто не пострадал, но, по данным руководства республики, сгорели помещения 1,4 тыс. магазинов и предприятий, работавших в сфере услуг.

В марте 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск уже высказывал подозрения относительно якобы причастности России. Он ссылался на данные литовского расследования, в котором утверждалось, что поджоги магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года и ТЦ Marywilska совершили граждане Украины, действовавшие «по поручению» Москвы. России также пригрозили некими дополнительными мерами, «если эти атаки продолжатся».

В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре». Польша ожидает, что Москва закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске, сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства. О конкретных шагах российская стороны пока не сообщала.

Варшава действительно в последнее время последовательно ухудшает дипломатические отношения с Россией. Так, осенью 2024 года было отозвано согласие на работу консульства в Познани, трое работающих там дипломатов были признаны «нежелательными лицами» на территории республики. В настоящее время в Польше работает одно российское генконсульство в Гданьске, а также посольство в Варшаве.

«Польские власти придерживаются последовательной позиции, которая, на мой взгляд, идет вразрез с реальными национальными интересами республики», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что польская государственность была восстановлена «благодаря решениям, принятым в свое время Москвой».

«Сначала Владимир Ленин помог Варшаве вернуть государственность, а потом Иосиф Сталин – по итогам Второй мировой войны – расширил территорию страны. Нынешние же русофобские шаги республики – это путь в никуда», – уточнил парламентарий.

«Если в Польше действительно хотят бороться с диверсантами, то искать их следует вовсе не в наших дипломатических учреждениях. Я бы советовал им озаботиться деятельностью собственных граждан, незаконно находящихся на временно оккупированной территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Им также стоит обратить внимание на тех поляков, которые присутствовали в Курской области», – акцентировал собеседник.

«Но вместо этого Польшу гложет русофобия. До тех пор, пока такие руководители приходят к власти, а граждане их терпят, страна будет находиться в положении далеко не безопасном и не перспективном», – считает Климов.

Полонист Станислав Стремидловский в свою очередь отметил, что заявление польских властей о якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре в Варшаве порождает ряд вопросов: «Как минимум, в чем логика поджигать ТЦ?».

По его оценкам, это лишь «формальный повод», который скрывает истинные причины. «Несколько дней назад в Москве прошел парад Победы, на котором присутствовали мировые лидеры. Параллельно Туск вместе с «евротройкой» посетил Киев. Там они попытались выставить ультиматум Москве, который, кстати, не получил поддержки даже со стороны США», – напомнил собеседник.

«Видимо, на этом фоне польская сторона решила выступить «ястребом», продемонстрировать категорическое неприятие самой идеи диалога с Россией, – добавил спикер. – Помимо внешнеполитических, есть и внутренние причины –

18 мая в Польше состоятся президентские выборы. Возможно, заявления Туска и Сикорского призваны помочь кандидату от правящей партии «Гражданская коалиция», мэру столицы Рафалу Тшасковскому, в этой гонке».

«Решение Польши полностью укладывается в курс Варшавы на разрыв отношений с Россией. Нынешняя дипломатическая война – лишь один из фронтов общего масштабного противостояния государств», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Туск и его команда считают, что наша страна – исторический враг Польши. И возгорание в торговом центре здесь ни при чем. Впрочем, и само расследование явно притянуто за уши. Зачем российским дипломатам или спецслужбам заниматься такими глупостями?», – также возмутился спикер.

По словам аналитика, в качестве ответной меры Россия действительно могла бы закрыть польское генконсульство в Иркутске или Калининграде. «В конечном итоге курс Польши на разрыв отношений с Россией может обернуться тем, что в столицах останутся лишь малочисленные посольства», – заключил Ткаченко.