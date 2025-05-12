Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил журналистам, что дипломат был приглашен на встречу в министерство в 15.00 по местному времени, передает ТАСС.

По словам замглавы польского МИД Хенрыки Мосьцицкой-Дендыс, российской стороне отведено не менее 30 дней для завершения работы консульства. Четкая дата прекращения деятельности не была названа, однако дипломат отметила, что срок аналогичен установленному ранее для консульства в Познани.

Трое дипломатов, аккредитованных в генконсульстве, будут объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию Польши. Мосьцицкая-Дендыс уточнила: «Это решение касается только дипломатов. Вспомогательного, административного персонала это решение не касается». В учреждении работают четыре сотрудника административно-технического персонала.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове, так как у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

В российском МИД заявили, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.