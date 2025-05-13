Глава минздрава США Кеннеди-младший нарушил запрет на купание в парке

Кеннеди-младший искупался с внуками в загрязненном Рок-Крике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне решил искупаться вместе с внуками, несмотря на существующий запрет на контакт с водой, передает РИА «Новости». Кеннеди-младший сам сообщил об этом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), выложив фотографии, на которых он полностью погружается в ручей и купает одного из внуков.

Пользователи соцсетей обратили внимание на официальное предупреждение Службы национальных парков США, в котором говорится о категорическом запрете купания в парке. Причиной называют высокий уровень бактерий и других инфекционных патогенов, способных навредить здоровью людей и животных.

По данным телеканала NBC, купание в Рок-Крике, реке Потомак и других водоемах Вашингтона запрещено с 1971 года из-за сильного загрязнения воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.