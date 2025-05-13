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Украинский пленный спасся после обращения товарища к российским военным
Пленный ВСУ выжил благодаря просьбе товарища о помощи российским военным
Украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.
Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сообщил, что оказался в плену в районе Ковалевки в ЛНР и выжил лишь благодаря товарищу, который обратился за помощью к российским военным, передает РИА «Новости».
«Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», – рассказал Бродовей Минобороны.
Военнослужащий пояснил, что во время внезапного обстрела украинским военным предложили сдаться, и они сразу приняли это решение. Пленный выразил благодарность российским солдатам за то, что остался жив. Также Бродовей обратился к другим военным ВСУ с призывом сдаваться, заверив, что «все будет хорошо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником. Пленный также рассказал о попадании своих сослуживцев под дружественный огонь.