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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 11:10 • Новости дня

    Украинский пленный рассказал о попадании под дружественный огонь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат Владислав Белопольский заявил, что его группа была обстреляна украинской артиллерией по ошибке, когда они двигались в заданное место.

    Украинский пленный Владислав Белопольский рассказал на видео от Министерства обороны России о ситуации, в которой его подразделение оказалось под обстрелом собственной артиллерии, передает РИА «Новости». По словам Белопольского, ему указали на карте маршрут, и во время движения по этому маршруту подразделение подверглось неожиданному обстрелу. Он предположил, что это была артиллерия их же сил.

    Кроме того, Белопольский отметил недостаточное вооружение в своем подразделении. Хотя по документам он числился стрелком одной из боевых машин, на деле стрелять было не из чего, так как отсутствовал пулемет «Браунинг», который должен был быть установлен по штатному расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен на территории Белгородской области украинский военный рассказал о задачах, которые выполняют подразделения ВСУ в этом районе. Сообщалось, что пленный украинский солдат назвал День Победы 9 Мая общим праздником для всех. Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек.

    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    9 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ krasnodar-tr.gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины ночью атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников, все дроны сбиты, сообщили в Министерстве обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

    Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении работы экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

    Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    10 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область

    ВСУ попытались оставить позиции в Горнале и Олешне, но их обстреливали заградотряды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдельные группы ВСУ стремятся покинуть свои позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую область, несмотря на наличие украинских заградотрядов, применяющих артиллерию и БПЛА против отступающих.

    Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки самовольно покинуть свои позиции в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, чтобы перебраться в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от российских силовых структур.

    По словам источника агентства, российские бойцы продолжают вести операции по освобождению указанных населенных пунктов. Некоторые группы украинских военных пытаются отступить, но встречают сопротивление со стороны собственных же заградительных отрядов.

    Украинские заградотряды, как уточняется, используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обстрела отступающих солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки. Сообщалось, что ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области. Также ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    10 апреля 2025, 02:07 • Новости дня
    Monde: Уничтожено главное производство боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Monde сообщила об уничтожении заводов «Звезда» и «Импульс» в Шостке

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный объект по производству боеприпасов в Шостке на Украине был уничтожен, пишет Monde, ссылаясь на украинского офицера Антона Сербина, который отметил, что это был ключевой производственный центр.

    Газета Monde сообщила, что в Сумской области Украины уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина издание отмечает, что данный объект играл важнейшую роль в обеспечении Вооруженных сил Украины.

    В статье говорится о городе Шостка, который считается основным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. В городе расположены заводы «Звезда» и «Импульс», где производятся порох и детонаторы. Эти предприятия в 2024 году неоднократно подверглись атакам, в том числе 31 декабря.

    Антон Сербин подчеркнул: «Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен».

    Удары по объектам украинской инфраструктуры начались с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы.

    Целями атак становятся объекты оборонной промышленности и военного управления. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области, сообщало издание.

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результатн наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Варачино, Водолаг, Локни, Журавки, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре арторудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 арторудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 11:49 • Новости дня
    Донецкие изобретатели создали дроны-камикадзе из гироскутеров

    Донецкие изобретатели превратили гироскутеры в дроны-камикадзе для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Донецкие изобретатели, поддерживаемые «Народным фронтом», создали дрон из комплектующих гироскутеров для СВО, который способен перевозить грузы до 40 килограммов и может использоваться в качестве камикадзе, управляемый с дистанции до двух километров.

    Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дроны для СВО из запчастей гироскутеров, сообщает РИА «Новости». Эти устройства могут перевозить грузы до 40 килограммов, а также использоваться как камикадзе. Разработка представляет собой наземную радиоуправляемую тележку, приспособленную для доставки боеприпасов и продуктов питания.

    Военнослужащий с позывным «Волга» отметил, что дрон изготовлен в ответ на нужды передовой.

    Стоимость и простота использования делают дрон доступным решением: он управляется с помощью обычного FPV-пульта на расстоянии до 2 километров, но может преодолевать большие дистанции благодаря ретрансляторам. Компактные размеры дрона делают его незаметным для вражеских БПЛА, добавили в «Народном фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции на Украине. В 2024 году «Народный ВПК» вырос в настоящую силу, что позволило обеспечить значительные поставки для нужд армии. Также сообщалось, что в России идет разработка робота-андроида БРЧ-1 для участия в боевых действиях.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Водолаг, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и инженерная машина.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264 бронемашины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области

    Утром сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области.

    Накануне российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области.

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    11 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ начали срочно строить оборонительные рубежи у сумской Юнаковки

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в Сумской области предприняли экстренные меры для укрепления оборонного рубежа в районе Юнаковки, пытаясь остановить продвижение российских войск, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины в районе Юнаковки в Сумской области стремительно пытаются создать оборонительные укрепления, передает ТАСС.

    Этот населенный пункт является важным логистическим центром, откуда происходит снабжение всей украинской группировки в Курской области. В российских силовых структурах отмечают, что украинская сторона активно использует как живую силу, так и бронетехнику в этом районе.

    По словам источника агентства, Владимир Зеленский рассматривает вопрос о вытеснении российских войск из Сумской области как жизненно важный, но российские войска продолжают продвижение вперед, в то время как украинская сторона экстренно пытается укрепить свои позиции. Источник сообщил, что регулярные попытки украинских военных контратаковать остаются безуспешными.

    Например, 9 апреля силы Украины предприняли попытку контратаки при поддержке двух бронетранспортеров М113 на направлении Басовки, которая завершилась уничтожением украинской живой силы и техники.

    Российские войска продолжают удерживать контроль над четырьмя населенными пунктами в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка.

    Ранее подразделения группировки «Север» в результате наступления освободили Журавку в Сумской области.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Юнаковки.

    После освобождения Басовки ВС России продвинулись к Локне и Юнаковке в Сумской области.

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    12 апреля 2025, 06:51 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку прорыва ВСУ на российскую территорию из села Запселье
    «Северяне» пресекли попытку прорыва ВСУ на российскую территорию из села Запселье
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группировка войск «Север» уничтожила штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся прорваться на российскую территорию из села Запселье в Сумской области, нанеся комплексное огневое поражение.

    Группировка войск «Север» успешно отразила попытку прорыва штурмовых групп ВСУ на БТР из села Запселье, находящегося в Сумской области, на российскую территорию. В результате комплексного огневого поражения личный состав и техника противника были уничтожены, говорится в Telegram-канале группировки.

    Враг продолжает перебрасывать штурмовые группы в Краснояружский район. «Северяне» нанесли мощные удары по живой силе и технике противника, продолжая освобождение Курской области. Также на Сумском направлении российские войска продолжают уничтожать оставшихся на российской территории солдат ВСУ.

    В Краснояружском приграничье уничтожение живой силы противника происходило с использованием артиллерии. Сводная штурмовая группа ВСУ, выдвинувшаяся из окрестностей Миропольского, была уничтожена в районе госграницы. Из Юнаковки ВСУ пытались перебросить несколько штурмовых групп, но они были уничтожены около границы.

    Анализ некрологов показал, что ВСУ несут значительные потери на Сумском направлении благодаря успешным действиям ракетчиков и артиллеристов РФ.

    На Липцовском направлении была уничтожена боевая группа ВСУ с автомобильной техникой. В районе Волчанска российские штурмовики продвинулись на 90 метров, продолжая зачистку. За сутки было уничтожено 3 единицы вражеской бронетехники и 6 боевых групп противника. Противник потерял свыше 310 человек, из них более 240 на Сумском и свыше 40 на Краснояружском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки российских войск «Центр», «Север», «Юг», «Восток» и «Днепр» уничтожили за сутки более тысячи украинских военных, а также боевую технику, включая танки и артиллерийские орудия.

    Также сообщалось, что группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

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    9 апреля 2025, 22:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

    Российские системы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом и тремя областями

    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских дронов в четырех регионах России, включая Крым, Брянскую, Калужскую и Курскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них девять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Республики Крым и один – над Курской областью.

    Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

    Фрагменты украинских беспилотников обнаружили в нескольких районах Краснодарского края.

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    11 апреля 2025, 20:43 • Новости дня
    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»

    Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже

    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.

    В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.

    Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».

    Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.

    Священник отец Алексей вместе со штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    11 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»

    Долгов: Британия – главный интересант срыва урегулирования на Украине

    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Британия сеет нестабильность по всему миру. Украина, к сожалению, не стала исключением для их внешней политики. Однако речь идет об увядающей державе, попытки которой вступить в «большую игру» обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА.

    «На сегодняшний день именно Британия является главным интересантом продолжения военных действий на Украине. Это классический стиль внешней политики Лондона: англичане сеяли хаос на пространстве бывшей Югославии, отметились в разжигании конфликтов в Ираке и Сирии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Поэтому в их желании разместить контингент на Украине, а также предоставить ВСУ финансирование для закупки БПЛА нет ничего удивительного. Другое дело, что Москва предельно четко дала понять, что подобные действия являются для нас неприемлемыми, поскольку они идут вразрез с интересами в сфере безопасности России», – добавляет он.

    «В частности, глава МИД Сергей Лавров уже заявлял, что присутствие сил НАТО на Украине будет воспринято нами в качестве угрозы. Сигнал Британии подан. Выбор за ними – пусть действуют на собственный страх и риск. Другое дело, что даже при всем желании у Лондона, скорее всего, не получится реализовать свои коварные планы», – полагает собеседник.

    «Важно помнить, что речь идет о стране, которая продолжает терять былое величие. Мы имеем дело с агонией увядающей державы. Британия растратила некогда высокое положение на международной арене, и сегодня Туманный Альбион представляет собой лишь осколок имперской силы середины ХХ века», – рассуждает дипломат.

    «К тому же в самой Британии немало внутриполитических проблем. Единство страны трещит по швам: в любой момент Шотландия может интенсифицировать стремления к независимости. В таких условиях ни о какой масштабной поддержки Украины не может идти и речи. Лондону необходимо заняться собой, а не заигрывать с внешним контуром», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА. Как сообщает издание Bloomberg, речь может идти о закупке «сотен тысяч» дронов. Решение было принято на встрече сторонников Киева в Брюсселе. Средства также пойдут на закупку радаров и противотанковых мин.

    Кроме того, по данным The Daily Telegraph, Британия рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком до пяти лет. Предполагается, что контингент будет направлен на территорию страны после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания». Франция считает, что присутствие западных военных якобы поможет предотвратить будущую «агрессию России».

    Согласно планам, ввод войск будет происходить поэтапно по мере восстановления потенциала украинской армии. Кроме того, «коалиция желающих», возглавляемая Лондоном и Парижем, планирует обеспечить защиту воздушного и морского пространства союзника. Примечательно, что помимо Британии и Франции готовы отправить собственный контингент в республику еще четыре страны, пишет «Коммерсант».

    Среди них – прибалтийские государства. Другие члены ЕС в настоящий момент сомневаются в данном решении, поскольку «сохраняется неопределенность относительно целей миссии». Также остается неизвестным – получат ли члены объединения военную поддержку со стороны США.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не примет присутствие сил НАТО на Украине, писала «Газета.ru». По его словам, это является угрозой безопасности РФ. «Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» – отметил дипломат.

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    10 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    ВСУ не оставляют попыток прорваться штурмовыми группами на территорию Краснояружского района. «Северяне» вскрывают перемещение противника и уничтожают оккупантов на границе и в пунктах временной дислокации на территории Сумской области, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Украинские формирования трижды пытались прорваться через госграницу на направлении Поповки, однако перемещения противника были вскрыты воздушной разведкой, штурмовые группы ВСУ были уничтожены.

    Как отметили в российской группировке войск, отличительной особенностью стало формирование командованием ВСУ штурмовых групп из 10-15 человек, поскольку в предыдущие дни противник пытался скрытно просочиться, перебрасывая в район госграницы по два-три человека. Тем не менее увеличение численности привело лишь к росту потерь среди живой силы противника и снизило расход боеприпасов у российских артиллеристов.

    «На направлении Демидовки враг сосредоточил личный состав в окрестностях Миропольского и Петрушевки. По скоплению живой силы противника было нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000. Враг понес существенные потери среди личного состава и техники», – отмечается в Telegram-канале.

    На российской территории продолжаются поиск и уничтожение оставшихся штурмовиков ВСУ. На этом направлении за минувшие сутки также было уничтожено восемь единиц вражеской техники.

    Между тем, «на Сумском направлении "северяне" завершают разгром врага в Суджанском приграничье, перемалывая десантно-штурмовые подразделения ВСУ и мотивированных неонацистов из теробороны», сообщили в группировке войск.

    Продолжается освобождение села Горналь и хутора Олешня. Причем отдельные группы противника пытались самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область. Как уточнили российские военные, «украинские неонацисты с целью "стимулирования личного состава" убивают собственных отступающих солдат огнем артиллерии и сбросами с БПЛА».

    Подразделения морских пехотинцев и мотострелков завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Гуево, фиксируя при этом местоположения сотен тел уничтоженных противников и военной техники для последующей эвакуации.

    При поддержке двух БТР М113 ВСУ предприняли попытку контратаки на позиции российских войск в Басовке.

    Общее продвижение группировки «Север» в Курской области составило свыше 3,7 тыс. метров.

    На этой неделе группировка «Север» уже сорвала очередную попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

    Ранее сообщалось, что «северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

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