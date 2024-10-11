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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    11 октября 2024, 11:15 • Новости дня

    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке

    Ura.Ru: Суровикин представляет интересы России на спецзадании в Африке

    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал армии Сергей Суровикин отпраздновал 58-летие, находясь на спецзадании в Африке, следует из опубликованного фото в Сети.

    Генерал армии Сергей Суровикин отмечает свой 58-й день рождения, он сейчас находится в Африке, где выполняет специальное задание, представляя интересы России. По информации источников, Суровикин в полном порядке и в отличной физической форме, передает Ura.Ru.

    В подтверждение этого Ura.ru опубликовало недавно сделанные, предположительно в Африке, фотографии генерала.

    Сергей Суровикин родился в Новосибирске и начал свою военную карьеру с командования 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В 2008 году он занял пост начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России и вскоре стал руководителем штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2011 году ему доверили подготовку создания военной полиции при Минобороны, что подчеркнуло его значимость в военной структуре страны.

    Суровикин заслужил звание Героя России за координацию российской группировки в Сирии в 2017 году. Затем он возглавил Воздушно-космические силы России. Осенью 2022 года генерал руководил объединенной группировкой войск РФ на Украине, где создал известную «линию Суровикина», разрушившую планы украинских вооруженных сил по наступлению на Крым. С 2023 года он отстаивает интересы России в Африке, продолжая служить стране.

    Ранее сообщалось, что осенью 2023 года экс-командующий Объединенной группировкой ВС России на Украине генерал Сергей Суровикин перешел на новую работу.

    Позже в Сети появилось фото Суровикина, сделанное за границей, и указывалось, что снимок сделан в Алжире.

    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Французские СМИ рассказали подробности сотрудничества Киева с террористами в Мали

    Le Monde: Украина обучила малийских террористов производству дронов и их использованию

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов, сообщила французская газета Le Monde.

    По данным издания, сотрудничество Украины и малийских террористов началось в 2024 году и стало результатом сближения после взятия городом Кидаль армии Мали в ноябре 2023 года.

    Источники газеты утверждают, что в начале 2024 года несколько боевиков из альянса малийских сепаратистов CSP-DPA прибыли на Украину через Мавританию. Там они проходили обучение производству и использованию дронов. Затем, в марте, в регионе Таоденни прошла следующая стадия их обучения, передает РИА «Новости».

    Газета приводит слова неназванного источника, близкого к украинскому Главному управлению разведки, подтверждающего, что группа боевиков проходила обучение на Украине, а украинские инструкторы отправились в регион Сахеля для дальнейшей работы с террористами, и до сих пор там находится. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал это сотрудничество дипломатической ошибкой, однако заявил, что курс Киева остается прежним – противодействие деятельности группы «Вагнер» в любом месте.

    По словам неназванного офицера из Мали, террористы приобрели у Украины много дронов. Источники из CSP-DPA, в свою очередь, подтвердили связь с украинскими властями, но не подтвердили факт обучения у киевских спецслужб.

    Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявило, что Украина причастна к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства.

    Ранее в МИД России заявили, что Киев решил открыть «второй фронт» в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

    Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.

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    9 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Минобороны России создало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

    12-й ЦНИИ Минобороны запатентовал автономный беспилотник-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.

    Новый беспилотник от Минобороны России обладает уникальной способностью противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

    Как сообщает ТАСС, аппарат разработан в 12-м Центральном научно-исследовательском институте и способен автономно доставлять малокалиберные боеприпасы типа ВОГ-17 к целям противника.

    Беспилотник выполнен в виде цилиндра и использует соосную схему с двумя несущими винтами, что повышает его маневренность и устраняет необходимость в рулевом винте. Для доставки боеприпасов предусмотрено специальное устройство удержания внутри корпуса.

    Система управления включает микропроцессор, лазерное сканирование и USB-накопитель с данными о местности. Это позволяет дрону ориентироваться без участия оператора. Использование LIDAR-датчиков помогает идентифицировать цель и инициировать атаку.

    ЦНИИ также ведет исследования в области ядерных поражающих факторов и разрабатывает рекомендации по защите от ядерного оружия. Институт предоставляет научное сопровождение испытаний и участия в защите России от атомных угроз.

    Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Радар.НФ», созданное «Народным фронтом», значительно увеличило эффективность защиты воздушного пространства, зарегистрировав более 13 964 сигналов от пользователей, что позволило сбить более 250 беспилотников противника.

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    9 октября 2024, 08:01 • Новости дня
    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34

    ВКС России пополнились новой партией бомбардировщиков Су-34 от Ростеха

    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Александра Юдина

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России очередную партию Су-34, расширяя возможности воздушного флота для достижения целей спецоперации.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала ВКС России новую партию бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

    Как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, эти самолеты смогут способствовать достижению целей специальной военной операции благодаря своим новым возможностям.

    «Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», – цитируют в Ростехе слова Мантурова.

    Также в госкорпорации уточнили, что самолеты были изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска бомбардировщики прошли комплекс наземных и летных испытаний, что подчеркивает высокое качество и надежность техники, предназначенной для воздушных сил России.

    Ранее Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику.

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    8 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО страны, сообщил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

    В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.

    «Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.

    В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

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    8 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall представил 120-мм снаряды KE2020Neo с вольфрамовым сердечником

    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов
    @ Philipp Schulze/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall завершил разработку 120-мм бронебойных снарядов нового поколения KE2020Neo с вольфрамовым сердечником, предназначенных для танков Leopard 2.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о завершении разработки нового поколения 120-мм бронебойных снарядов кинетического действия для применения против современных технологий защиты, передает РИА «Новости». Эти снаряды, получившие название KE2020Neo, могут стать важной частью арсенала современной бронетехники.

    Снаряды KE2020Neo оснащены вольфрамовым сердечником, что обеспечивает им высокую кинетическую энергию и позволяет эффективно преодолевать новейшие защитные системы. Разработка этих боеприпасов стала следующим шагом после создания предшествующих моделей DM53 и DM63, которыми снаряжают немецкие танки Leopard 2.

    Заказ на разработку этих новых боеприпасов поступил от вооруженных сил Германии и Британии. Ожидается, что снаряды KE2020Neo будут производиться серийно, что позволит удовлетворить потребности армий в современных средствах поражения бронетехники.

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    11 октября 2024, 09:22 • Новости дня
    В России разработали концепт нового авианосца МАК

    В России разработали концепт-проект морского авианесущего комплекса для ВМФ

    В России разработали концепт нового авианосца МАК
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крыловский государственный научный центр завершил разработку концепт-проекта нового авианосца для ВМФ России, получившего название МАК, решение о строительстве пока не принято.

    Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) завершил разработку концепт-проекта нового авианосца для Военно-морского флота России, который получил название МАК, сообщил гендиректор КГНЦ Олег Савченко РИА «Новости». На текущий момент в составе ВМФ России находится только один авианосец – «Адмирал Кузнецов», проходящий ремонт и модернизацию.

    Савченко подчеркнул, что Крыловский центр занимается постоянным научным сопровождением процессов, связанных с проектированием авианесущих кораблей. По его словам, два года назад центр завершил концептуальное проектирование нового морского авианесущего комплекса (МАК). Однако решение о строительстве нового авианосца пока не принято.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил силам ВКС РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    Отмечалось, что российская Морская авиация имеет пять главных задач.

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    9 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами

    Минобороны России сообщило о уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца

    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны РФ заявило об успешном уничтожении шести немецких танков Leopard с использованием FPV-дронов в течение последних четырех месяцев в рамках усилий Южной группировки войск.

    Как сообщает ТАСС, Южная группировка войск уничтожила шесть немецких танков Leopard с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца.

    Военнослужащий с позывным Бугай на видео, опубликованном Минобороны РФ, отметил, что танки были поражены на рубеже, где также велась работа по бронемашинам «Брэдли» и узлам связи противника, обнаруженным в районе Курахово.

    Бугай рассказал о применении от 200 до 400 дронов в месяц его подразделением, а также о наличии резерва из 100-150 БПЛА, поступающих на восстановление.

    Кроме того, он продемонстрировал трофейные 40-миллиметровые боеприпасы образца НАТО, которые теперь используют против украинских войск.

    «Обратно возвращаем то, что они используют против нас», – заявил он.

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» подбитый немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту чувствительные для Запада технологии.

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    9 октября 2024, 05:33 • Новости дня
    ПВО за ночь уничтожила 10 дронов ВСУ в Ростовской области

    Губернатор сообщил об уничтожении 10 дронов ВСУ в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев, уточнив, что пострадавших нет, а пожар от падения обломков был потушен.

    Как передает РИА «Новости», за минувшую ночь в Ростовской области подразделения ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Он уточнил, что девять дронов были сбиты на юго-западе региона, а один в районе Новошахтинска.

    В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар. По словам Голубева, пожар был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Предварительно, пострадавших нет.

    Кроме того, губернатор отметил, что это была массированная воздушная атака, которую удалось успешно отразить благодаря слаженной работе ПВО.

    Он также подчеркнул, что обстановка в регионе остается под контролем и находится под постоянным наблюдением соответствующих служб.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили украинский беспилотник в районе Новошахтинска.

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    9 октября 2024, 04:23 • Новости дня
    Военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин

    Пленный украинец рассказал о подсаживании военных ВСУ на амфетамин медиками

    Tекст: Денис Тельманов

    Пленный солдат ВСУ Артем Кабанов заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин своим сослуживцам сначала бесплатно, а затем за деньги, способствуя зависимости.

    Украинские военные медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин, начав с бесплатного предложения наркотика, а затем продавая его, сообщил РИА «Новости» пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Он рассказал, что многие военнослужащие в его подразделении употребляли амфетамин, который заказывали через украинскую доставку «Новая Почта». Кабанов утверждает, что 30% его сослуживцев регулярно употребляли амфетамин.

    Боец ВСУ сообщил, что военные медики предлагали амфетамин, чтобы повысить «бодрость» и выносливость бойцов. После привыкания медикам платили за наркотик.

    Он также заявил, что посылки с амфетамином проверялись военной полицией, но наркотик находили не всегда. По его мнению, командование ВСУ давало «зеленый свет» на поставку наркотика и получало за это вознаграждение.

    Кабанов также отметил, что амфетамин помогал его сослуживцам быстрее передвигаться между позициями.

    Артем Кабанов, уроженец Запорожья, был задержан полицией и направлен в военкомат, несмотря на состояние здоровья, включая гепатит C и другие заболевания.

    По его словам, подготовка к службе в ВСУ прошла без медицинской комиссии.

    Он попал в плен в первый день на боевых позициях в Луганской Народной Республике.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье.

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    9 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Генерал НАТО включил Link 16 и JASSM в список вооружений для поставок Киеву

    CNN: Генерал НАТО предложил США поставить на Украину Link 16 и JASSM

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи предложил США передать Киеву систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM, сообщает канал CNN.

    В частности, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе и Европейское командование вооруженных сил США генерал составил список вооружений, в который вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM, передает ТАСС.

    Каволи не указал конкретные причины, по которым США до сих пор не передали эти вооружения Украине. Однако, по мнению источников CNN, возможной причиной задержки может быть опасение Вашингтона, что современные американские технологии могут попасть к российской армии.

    Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году. Генерал авиации Владимир Попов заявил, что западные истребители, такие как Mirage 2000, могут стать неэффективными в руках неподготовленных специалистов из ВСУ, превращаясь в груду металлолома.

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    9 октября 2024, 10:53 • Новости дня
    СОМБ вернул тела погибших в Мали россиян

    Тела россиян, погибших в бою с исламистами в Мали, вернулись в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тела россиян, погибших в июле 2024 года в Мали в бою с численно превосходящими исламистами, успешно возвращены в результате совместной операции малийских и российских военных, состоявшейся в ночь на 30 сентября.

    Тела российских граждан, погибших в июле 2024 года в Мали в бою с исламистами, возвращены на родину в результате успешной операции военных, передает ТАСС.

    Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что в ночь на 30 сентября 2024 года Вооруженные силы Мали (FAMA) вместе с российскими союзниками выдвинулись на выполнение этой миссии. Иванов выразил гордость за своих коллег, которые выполнили поставленную задачу, подчеркнув их силу, честь и отвагу.

    По его словам, тела погибших россиян будут похоронены с почестями. Иванов также отметил, что террористы в конечном итоге проиграют и будут вынуждены подчиниться закону. Он выразил уверенность, что победа будет за Россией и ее союзниками.

    Операция по возвращению тел российских граждан явилась важной и ответственной задачей. Она была выполнена в условиях, когда противник превосходил по численности, что подчеркивает значимость и сложность миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявило, что украинская сторона, включая Главное управление разведки украинского Минобороны, причастна к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства. С 2023 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который внесен в России в список террористов и экстремистов, хотел организовать нападение на участников группы «Вагнер» на территории Мали, сообщалось в газете Times.

    Группа «Вагнер» заявляла, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, есть потери среди бойцов, погиб командир штурмового отряда.

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    9 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    Губернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

    Украинский дрон был уничтожен ПВО Минобороны России в небе над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силами ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, все службы работают на месте происшествия.

    По словам Богомаза, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотника была пресечена силами ПВО Министерства обороны России. Беспилотник был обнаружен и уничтожен в ходе операции.

    Губернатор также отметил, что оперативные и экстренные службы провели все необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе. Ситуация находится под контролем, угрозы для местных жителей нет.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 16 украинских беспилотников.

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    9 октября 2024, 03:37 • Новости дня
    Северная Корея испытала снаряды для РСЗО калибра 240 мм

    КНДР провела испытания 240-мм снарядов для РСЗО с проверкой систем и точности

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея провела испытания 240-миллиметровых снарядов для РСЗО, проверив надежность и точность системы автоматической стрельбы на максимальной дальности в 67 километров.

    КНДР провела испытания снарядов калибра 240 миллиметров для реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает Центральное телеграфное агентство.

    Академия национальной обороны Северной Кореи осуществила контрольно-проверочную стрельбу, чтобы убедиться в надежности системы автоматической стрельбы РСЗО.

    Также испытания подтвердили точность управляемых снарядов при максимальной дальности в 67 километров.

    ЦТАК отмечает, что подобные испытания важны для проверки боеспособности и для повышения уверенности командования в эффективности используемых вооружений.

    Ранее сообщалось, что на сессии парламента КНДР новым министром обороны страны был назначен Но Гван Чхоль, который  сменил на этом посту Кан Сун Нама.

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