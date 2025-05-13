В Новосибирске возбудили дело за превышение полномочий против главы Минпромторга

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении главы областного Минпромторга Андрея Гончарова, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил количество товаров в госконтракте и перечислил коммерческой фирме 95 млн рублей.

Также возбуждено дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ против руководителей общества с ограниченной ответственностью. Основанием для возбуждения дел стали материалы прокурорской проверки и результаты оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ.

Прокуратура Новосибирской области заявила, что контролирует расследование в отношении министра и руководителей коммерческой организации. В сообщении отмечается, что действия Гончарова исследуются в рамках пп. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ранее министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции.

Главу Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Андрея Сергеичева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Руководителя управления ФСИН по Башкирии отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.