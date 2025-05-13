Нефть подешевела после роста

Мировые цены на нефть снизились после роста днем ранее

Tекст: Мария Иванова

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 снижалась на 0,15% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 64,86 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,1%, до 61,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам понедельника обе марки подорожали более чем на 1,5%.

«Тарифная война США остается в центре внимания, сделки с другими крупными партнерами могут поднять настроения рынка, однако окажут незначительное влияние», – цитирует Bloomberg основателя сингапурской компании Vanda Insights Ванданe Хари.

Напомним, накануне договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. Китай и США решили взаимно отменить 115 процентных пунктов дополнительных пошлин.