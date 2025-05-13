Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?14 комментариев
Нефть подешевела после роста
Мировые цены на нефть снизились после роста днем ранее
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 снижалась на 0,15% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 64,86 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,1%, до 61,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Отметим, что по итогам понедельника обе марки подорожали более чем на 1,5%.
«Тарифная война США остается в центре внимания, сделки с другими крупными партнерами могут поднять настроения рынка, однако окажут незначительное влияние», – цитирует Bloomberg основателя сингапурской компании Vanda Insights Ванданe Хари.
Напомним, накануне договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. Китай и США решили взаимно отменить 115 процентных пунктов дополнительных пошлин.