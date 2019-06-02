Рособрнадзор отчитался о нарушителях на ЕГЭ

Во время первых экзаменов с ЕГЭ был удален 141 школьник, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре отметили, что чаще всего удаляют школьников за использование шпаргалок (56 человек) и мобильных телефонов (58). В одном из регионов экзамены сдавать помогали организаторы. Результаты нарушителей аннулированы, повторная сдача ЕГЭ возможна только через год, передает РИА «Новости».

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», – сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Анализ видеозаписей экзаменов продолжается.

Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Уже сданы экзамены по литературе и географии – 27 мая, базовой и профильной математике – 29 мая, истории и химии – 31 мая.

Накануне Рособрнадзор также рассказал о хакерских атаках на интернет-ресурсы ЕГЭ, уточнив, что данные о них были переданы в правоохранительные органы.