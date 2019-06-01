Рособрнадзор сообщил о хакерских атаках на ресурсы ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал о хакерских атаках на интернет-ресурсы ЕГЭ, уточнив, что данные о них были переданы в правоохранительные органы.

В Рособрнадзоре отметили, что «интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам», передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что обратились в «в правоохранительные органы и передали подробные материалы об атаке для последующей работы».

Отмечается, что хакерские атаки на ресурсы Рособрнадзора произошли 31 мая и 1 июня, но на обработку результатов прошедшего единого государственного экзамена (ЕГЭ) они не повлияли.

«Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», – сказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Напомним, в России идет основной период сдачи ЕГЭ, который начался 27 мая с экзаменов по литературе и географии, 29 мая школьники сдали базовую и профильную математику, а 31 – ЕГЭ по химии и истории.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают около 750 тыс. человек.

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