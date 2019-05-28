Как защитить права ребенка при сдаче ЕГЭ?

Права несовершеннолетних в России охраняются и регламентируются целым сводом законов, включая Конвенцию ООН по правам ребенка. В случае нарушений этих прав, в том числе и при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), педагоги и юристы в один голос советуют родителям обращаться к региональному уполномоченному по правам ребенка, а если это не помогает, то в прокуратуру.

Накануне по всей России стартовали ЕГЭ по литературе и географии. Школа города Заречный Пензенской области прославилась при этом крайне оригинальными мерами по борьбе со шпаргалками – там на время экзамена администрация школы распорядилась снять все дверцы в туалетах. Учителя и представители городского департамента образования на полном серьезе лично следили, как выпускники справляют нужду. О ситуации стало известно во вторник – после жалоб в соцсетях. Одна из учениц опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила, что такие меры подпадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Год назад в Татарстане произошел еще более вопиющий случай. В школе № 10 Нижнекамска во время ЕГЭ выпускницу заставили снять нижнее белье. Точнее, 17-летнюю девушку заставили снять бюстгальтер «и в белой прозрачной блузке на голое тело проходить через металлоискатель». Причем досмотр проводили даже не работники школы, а сотрудники ЧОПа. У школьницы потом началась истерика и пришлось вызвать врача.

В комментариях к этой новости читатели разных изданий сообщали об аналогичных случаях. По их словам, на одном из экзаменов проверяющие «слишком устали и заставили проходить парней без рубашек» через рамку, на другом устраивали личный «досмотр при входе, как в тюрьме, только собак не хватало».

Так как же родителям защитить права своего ребенка при сдаче ЕГЭ?

В Конвенции ООН о правах ребенка (принята к реализации в России в 1993 году) также есть статья под номером 19, декларирующая, что все государства-участники принимают все необходимые меры «с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации».

Права ребенка в школе защищены Конституцией РФ, Семейным кодексом и законами «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка». Например, во втором законе прямым текстом говорится, что при осуществлении деятельности в области образования «не могут ущемляться права ребенка».

Что касается конкретно прохода через «рамочку» и личных обысков, то на эту тему еще два года назад на портале Единого госэкзамена достаточно ясно высказался глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: «Обыск и досмотр участников ЕГЭ во время проведения экзамена законодательством Российской Федерации не предусмотрен».

По его словам, организаторы с помощью металлоискателей лишь проверяют у участников ЕГЭ наличие запрещенных средств. Если «рамочка» пищит, то организаторы предлагают участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал. Если сигнал вызвал запрещенный предмет, например смартфон, то ученику всего лишь предлагают сдать его в камеру хранения или передать сопровождающему. «Лица, осуществляющие проверку, не прикасаются к участнику экзамена и его вещам, а просят добровольно показать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя», – пояснял глава Рособрнадзора.

Годом позже его заместитель Анзор Музаев добавил, что рамки металлоискателей и видеонаблюдение – это не карательная, а профилактическая мера.

«У рамок нет никакого обыска, просто если прозвучал сигнал, молодого человека еще раз предупреждают, что у него есть предмет, который может привести к удалению. Ребята волнуются перед ЕГЭ, иногда просто забывают оставить телефон. И вдруг аппарат зазвонил прямо во время экзамена. Молодой человек им даже не воспользовался, а все равно удаляется. Чтобы не было таких нелепых случайных эксцессов, и нужны все эти профилактические меры», – говорил Музаев «Известиям».

Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, как предупредить нарушение прав ребенка и отстоять их в случае нарушения, народный учитель России, директор Центра образования «Царицыно» Ефим Рачевский отметил, что перед сдачей экзамена родителям необходимо ознакомиться с порядком сдачи экзамена, существующим в школе, где учится ребенок.

«Прежде всего нужно изучить правила сдачи ЕГЭ. И если хоть одно из них нарушает Конвенцию по защите детей, тогда стоит заранее подавать в суд», – сказал Рачевский. Он считает правильным перед сдачей экзамена использовать металлоискатель, но, например, обыскивать детей никто не имеет права.

«Это нарушение прав ребенка. Разумное решение – обратиться к региональному уполномоченному по правам детей. Можно обратиться и в прокуратуру. Если какие-то права детей нарушаются, она – как надзорный орган – вмешивается и сама инициирует те или иные формы наказания», – резюмировал народный учитель России.