В российской школе во время ЕГЭ сняли двери с туалетов

В школе Пензенской области организаторы ЕГЭ сняли двери в туалетах и следили, как выпускники справляют нужду, сообщают региональные СМИ.

Инцидент произошел в городе Заречный, сообщает 1pnz.ru. Ученики в соцсетях пожаловались, что в кабинках туалетов не было дверей, там же находились наблюдатели из городского департамента образования, которые должны были пресечь попытки воспользоваться шпаргалками.

Издание отметило, что Заречный является закрытым городом, а школа, где экзаменовали выпускников, – единственная, где можно сдать ЕГЭ. Начальство учреждения сообщило, что снятие дверей с кабинок – это вынужденная мера.

«В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились «в равных условиях», – процитировали ученики в соцсетях слова администрации.

В 2018 году СМИ сообщили, что одна из выпускниц нижнекамской школы перед ЕГЭ при проходе через металлоискатель сняла бюстгальтер. В министерстве образования региона сообщили, что ученицу не заставляли снимать нижнее белье.