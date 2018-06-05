Власти объяснили ситуацию со снявшей бюстгальтер на ЕГЭ школьницей

Никто не заставлял выпускницу снимать бюстгальтер, чтобы пройти через металлоискатель на ЕГЭ, заявили в мэрии Нижнекамска и в в министерстве образования и науки Татарстана.

«Необходимо отметить, что в день проведения экзамена и сегодня никаких официальных заявлений по данному факту в адрес управления образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района не поступало... Согласно положению о проведении государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы, учащиеся проходят в пункт проведения экзамена через металлорамку, с собой берут паспорт, гелевую ручку и дополнительные разрешенные материалы, по химии это непрограммируемый калькулятор», – сообщил представитель пресс-службы мэрии Нижнекамска, передает РИА «Новости».

Он отметил, что обычно в случае срабатывания металлорамки, ученика просят выложить на стол имеющиеся металлические предметы и заново пройти через рамку.

По его словам, в данном случае металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, хотя близилось время начала экзамена. Тогда школьница пошла в туалет, сняла нижнее белье и смогла пройти. «Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер», – сказал он.

В министерстве образования и науки Татарстана сообщили, что провело разбирательство, взяв объяснительные с членов государственной экзаменационной комиссии, которые находились в пункте проведения экзамена, с организаторов данного пункта, управления образования Нижнекамска. По словам руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Натальи Гречанниковой, ситуация была не такой, как преподнесено в соцсетях.

Она также рассказала, что металлорамка сработала несколько раз, и девочке попросили вернуться и пройти еще раз. «Видимо, девочка на эмоциях решила сама. Она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», – сказала она.

По мнению Гречанниковой, какая-то доля вины организаторов есть. «Они не вмешались в данную ситуацию. Когда видели, что ребенок уже достаточно напряжен, реагирует болезненно, может быть, стоило просто девочку отвести отдельно и предложить просмотреть ее металлоискателем ручным, уже индивидуально с ней поработать. А девочка на таких эмоциях пошла и разделась. Конечно, это недопустимо», – отметила она.

Ранее в понедельник сестра школьницы сообщила в соцсетях, что девушку заставили снять бюстгальтер «и в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель».