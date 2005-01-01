Выпускницу заставили снять нижнее белье перед ЕГЭ

В Нижнекамске одну из выпускниц заставили снять бюстгальтер перед единым госэкзаменом (ЕГЭ) по химии.

Об инциденте сообщила сестра школьницы в соцсетях. Она написала, что девушку заставили снять бюстгальтер «и в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель»; это довело выпускницу до слез, передает «Ридус».

В управлении образования Нижнекамского района Татарстана подтвердили, что звонок от негодующей матери школьницы действительно был, однако отказались признать факт произошедшего.

Заместитель начальника управления образования района Айзиряк Рамазанова пояснила телекомпании НТР, что металлоискатель мог среагировать на косточки, вшитые в бюстгальтер, так как металлорамка часто реагирует на бляшки ремней, серьги, ключи и другие предметы.

По данному факту будет проведена проверка. Сама же Рамазанова заявила, что не допускает факта, «что работниками пункта проведения экзаменов было предложено снять нижнее белье».

При этом руководитель управления образования Нижнекамского района Вадим Матюшин заявил, что не в курсе этой ситуации.

«Мне эта информация не поступала. Жалоб оттуда не было. Но кто ее будет раздевать-то? Сами подумайте, кто мог заставить такое сделать?» – заявил Матюшин интернет-порталу «БИЗНЕС Online».

Как сообщают местные СМИ, внутреннее расследование инцидента будет проведено после окончания экзаменов.

В мае сообщалось, что проверяющие перед «репетиционным» ЕГЭ заставили раздеться двух выпускниц.