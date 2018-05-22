Стало известно о раздевании школьниц на досмотре перед ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пообещал проверить информацию о том, что двух выпускниц школы проверяющие якобы попросили раздеться при личном досмотре на «репетиционном» ЕГЭ.

На пресс-конференции один из журналистов рассказал, что в его редакцию обратились родители двух учениц. Они сообщили о нарушениях, которые произошли на репетиции ЕГЭ в одном из регионов. По словам журналиста, школьницы прошли через металлодетекторы, после чего двое мужчин отвели их в комнату и попросили раздеться, желая найти у них шпаргалки.

«О каких репетиционных экзаменах идет речь и что это за процедура, мы не знаем. Мы комментировать не можем. Таких ситуаций не должно быть. На ЕГЭ они исключаются. Мы отдельно разберемся, было ли такое или не было», – цитирует Кравцова РИА «Новости».

Он также уточнил, зачем нужны рамки и металлоискатели: «Мы должны напомнить выпускнику, что все средства связи, включая Apple watch, наушники, телефоны, должны оставаться за пределами экзамена. Даже если ими не воспользоваться, но их найдут, эти результаты аннулируются», – подчеркнул глава Рособрнадзора.



В Рособрнадзоре также отметили, что досмотр школьников должен проводиться только с помощью металлоискателей.