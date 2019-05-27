Начался основной период ЕГЭ

Основной период единого государственного экзамена в 2019 году открывают литература и география, сообщил Рособрнадзор.

ЕГЭ по литературе будут сдавать около 54 тыс. учеников, по географии – 24 тысячи, передает РИА «Новости».

Экзамен по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На выполнение заданий ученикам дано 3 часа 55 минут. Минимальный балл – 32.

На выполнение двух частей экзамена по географии, включающих 34 задания, дается 3 часа. Разрешается использовать линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл – 37.

Результаты станут известны до 12 июня.