Шойгу нашел массу ошибок в учебниках географии

В нынешних российских учебниках по географии множество фактических ошибок, они неинтересны и несовременны, заявил президент Русского географического общества (РГО), министр обороны Сергей Шойгу.

РГО вместе с Минпросвещения планирует заняться географическим образованием; ряд предложений, подготовленных вместе с учителями, родителями, учениками уже готов, сказал Шойгу, передает ТАСС.

«Необходимо решить вопрос с учебниками географии. Мало того, что существующие абсолютно несовременны и неинтересны, так они еще и просто переполнены фактическими ошибками», – отметил президент РГО.

В качестве примера Шойгу процитировал учебник для 7-го класса, в котором утверждается, что население Северной Европы составляет 27 млн человек и 4% населения Земли.

«Судя по цифрам, могу только предположить, что эти данные перекочевали к нам из учебника географии времен Екатерины II, по которому еще учился незабвенный Митрофанушка Простаков. То же самое относится и к атласам. Представьте себе, в тех материалах, что выборочно проверяли эксперты РГО, счет ошибок шел на тысячи!» – отметил он.

Шойгу подчеркнул, что поручения президента России Владимира Путина по популяризации географии являются беспрецедентными.

«Не только у нас в стране, но и в мире никогда на уровне руководителя государства не принимались комплексные решения, затрагивающие все сферы обучения географии, работы географов, обеспечения географических исследований», – заявил глава РГО.

Поручения российского лидера утверждают, что география является основополагающим предметом школьной программы и «базисом для университетского образования», а также «залогом дальнейшего развития и процветания» страны, указал Шойгу.

«Важнейший, на мой взгляд, пункт поручений президента – включение географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. К сожалению, географические знания у школьников и студентов откровенно слабы, хуже, чем у представителей более старших поколений. Одна из причин в том, что сейчас знание географии не требуется при поступлении в вузы. Причем это касается даже таких специальностей, как «Туризм», «Регионоведение», «Международные отношения», – рассказал глава РГО.

Нынешний уровень преподавания географии в России слишком низок для решения государственных задач, уверен Шойгу.

«ЕГЭ по географии в 2017 году сдавали всего 20 тысяч школьников, а в прошлом году и вовсе 16 тысяч. Для сравнения: ЕГЭ по обществознанию в 2018 году сдавали 400 тысяч человек. Такая ситуация явно противоречит Стратегии научно-технологического развития России, предполагающей ответы на ряд чисто географических вызовов: демографию, территориальное развитие, освоение Арктики. Мы просто не имеем качественных кадров для ее реализации», – пояснил он.

Глава РГО отметил, что нужно увеличить количество часов географии в средней и старшей школе.

«Сегодня география в России непопулярна не только у учеников, но и учителей – часов мало, материально-техническое оснащение, без которого невозможно качественно преподавать географию, слабое, вот и нет очередей на географические факультеты педагогических вузов. А ведь идеальный учитель географии – это не кабинетный педагог, это энтузиаст, который увлекает учеников в походы и экспедиции», – сказал Шойгу.