В ЕС оценили 30-дневное прекращение огня как путь к миру

Tекст: Ольга Иванова

Европейский союз поддержал предложение о безусловном тридцатидневном прекращении огня, чтобы подготовить почву для мирных переговоров, передает РИА «Новости». Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что украинский президент Владимир Зеленский согласился на перемирие без каких-либо предварительных условий.

Хиппер также подчеркнула: «ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам».

Евросоюз призвал Москву дать ясный и недвусмысленный ответ на инициативу о перемирии и подчеркнул важность срочного прекращения боевых действий для дальнейшего политического урегулирования.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.