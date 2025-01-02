WP: Китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США

WP: Китайские хакеры взломали подразделение Минфина США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хакеры, якобы связанные с правительством Китая, взломали Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, а также офис главы ведомства Джанет Йеллен, сообщает The Washington Post. Эти действия могут предоставить Пекину доступ к данным о потенциальных целях новых санкций, которые рассматривает Вашингтон, передает ТАСС.

По информации издания, атака на OFAC и офис министра финансов отражает стремление Китая получить разведывательную информацию о своем главном сопернике в глобальной борьбе за власть и влияние. Хотя доступ был получен к несекретным документам, они могут быть полезны для КНР, предоставляя информацию о внутренних дискуссиях американского правительства по санкциям.

Четыре бывших чиновника объяснили, что даже несекретные файлы OFAC могут содержать данные как из открытых источников, так и секретные сведения, полученные от американских ведомств или иностранных партнеров. Это позволяет понять, как США планируют расширить санкционный режим и кого рассматривают в качестве потенциальных целей. Один из бывших сотрудников отметил, что подобные взломы уже происходили в начале 2000-х годов, когда китайские хакеры получили доступ к внутренней переписке OFAC.

The Washington Post также сообщает, что Белый дом заканчивает работу над исполнительным указом, который станет ответом на эту угрозу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемые правительством иностранного государства хакеры похитили данные Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, а США обвинили в этом инциденте «российских хакеров» без каких-либо доказательств, также сообщалось, что взломы госучреждений США «российскими хакерами» не замечались с весны.