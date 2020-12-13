Хакеры похитили данные минфина США

Поддерживаемые правительством иностранного государства хакеры похитили данные министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Масштаб взлома настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялось собрание Совета национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

«Правительство США осведомлено об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», – заявил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.

В разведсообществе США опасаются, что хакеры, совершившие атаки, могли использовать аналогичный способ для взлома других правительственных учреждений, заявили источники.

Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров, а национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Как следует из отчета Hi Tech Crime Trends 2020 международной компании Group-IB, киберпреступники чаще всего проводят атаки из Китая, Ирана, Северной Кореи и России.