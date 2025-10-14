В Афинах начались массовые митинги против 13-часового рабочего дня

Сотни протестующих в Афинах выступили против законопроекта о 13-часовом рабочем дне

Tекст: Денис Тельманов

Акции протеста прошли на улицах перед ректоратом Афинского университета и на площади Синтагма, передает ТАСС.

Сотни человек вышли на митинги по призыву Высшего совета профсоюза госсектора Греции, требуя отзыва законопроекта, предусматривающего увеличение продолжительности рабочего дня до 13 часов.

Участники держали транспаранты с лозунгами о необходимости пятидневной рабочей недели по семь часов в день, роста зарплат и закрепления трудовых прав.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас на митинге заявил: «Массовое участие во всеобщей забастовке и митингах показывает, что рабочие не собираются соглашаться на чудовищный законопроект о 13-часовом рабочем дне и отправят его туда, где ему и место – в мусорную корзину».

Митинги сопровождаются 24-часовой забастовкой, из-за которой общественный транспорт работает по ограниченному графику: метро и трамваи курсируют до 17.00, автобусы и троллейбусы – с 09.00 до 21.00, остальное время транспорт не работает. Всегреческая железнодорожная федерация также участвует в акции, что привело к отмене части поездов.

Профсоюзы журналистов проводят четырехчасовую забастовку, в ходе которой были приостановлены трансляции новостей на ряде телеканалов и обновление сайтов СМИ. К акции присоединились многие государственные и муниципальные организации, требуя не только отзыва законопроекта, но и восстановления 13-й и 14-й зарплат, отмененных ранее. Власти Греции на уступки не идут.

