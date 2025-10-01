Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Общенациональная забастовка началась в Греции
В Греции стартовала общенациональная суточная забастовка, сообщают информационные агентства.
Организаторами выступили Всеобщая конфедерация труда Греции и Высший совет профсоюзов госсектора. К забастовке присоединились врачи государственных больниц, сотрудники образовательных заведений, транспортники и полицейские, передает РИА «Новости».
Согласно данным Афинского агентства новостей АМНА, метро, автобусы и троллейбусы будут работать по сокращенному графику для обеспечения проезда бастующих к местам митингов, но полностью не прекратят движение. Поезда на всей железнодорожной сети, включая пригородные линии, остановлены. Паромы и такси не работают.
Союз авиадиспетчеров также объявил участие в забастовке, однако суд признал такую акцию незаконной, поэтому все рейсы выполняются по расписанию. Акция продлится сутки.
Работники требуют увеличить зарплаты, решить проблему нехватки кадров, ввести запрет на 13-часовой рабочий день и отменить новый закон, ограничивающий права профсоюзов.
