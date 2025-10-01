Общенациональная забастовка началась в Греции

Tекст: Антон Антонов

Организаторами выступили Всеобщая конфедерация труда Греции и Высший совет профсоюзов госсектора. К забастовке присоединились врачи государственных больниц, сотрудники образовательных заведений, транспортники и полицейские, передает РИА «Новости».



Согласно данным Афинского агентства новостей АМНА, метро, автобусы и троллейбусы будут работать по сокращенному графику для обеспечения проезда бастующих к местам митингов, но полностью не прекратят движение. Поезда на всей железнодорожной сети, включая пригородные линии, остановлены. Паромы и такси не работают.

Союз авиадиспетчеров также объявил участие в забастовке, однако суд признал такую акцию незаконной, поэтому все рейсы выполняются по расписанию. Акция продлится сутки.

Работники требуют увеличить зарплаты, решить проблему нехватки кадров, ввести запрет на 13-часовой рабочий день и отменить новый закон, ограничивающий права профсоюзов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Греция является страной-банкротом. Он также отметил, что признание этого факта – исключительно политический вопрос.