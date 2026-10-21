Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Историк: КПРФ идеей переименования Петербурга продвигает ошибочные нарративы
Историк Дюков: КПРФ идеей переименования Петербурга продвигает ошибочные нарративы
Предложение КПРФ о переименовании Петербурга в Ленинград является пиар-стратегией, не имеющей отношения к исторической справедливости, сказал газете ВЗГЛЯД директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Александр Дюков.
«В вопросе с инициативой КПРФ мы видим совершенно четкую PR-стратегию. Коммунистическая партия привлекает внимание к своим законодательным инициативам и пытается словить побольше цитирований в СМИ», – считает Дюков.
«Имеет ли всё это отношение к исторической справедливости? Конечно, нет. В законопроекте говорится о том, что якобы историческим названием Санкт-Петербурга является Ленинград. Но на самом деле историческим названием Санкт-Петербурга является Санкт-Петербург. В 1703 году при основании этот город получил именно такое название. «Ленинград» – это неисторическое название, которое город носил достаточно краткое время в сравнительной перспективе», – отметил историк.
Дюков добавил, что Волгоград также долгое время существовал как Царицын, поэтому Сталинград не может считаться его изначальным названием.
Дюков отметил, что попытки политических игр с исторической памятью оказывают крайне негативное влияние на общество.
«Отдельные депутаты и партия хайпуют, но они своими идеями, не соответствующими действительности, вводят в заблуждение граждан, которые читают новости в СМИ или на страницах социальных сетей. Крайне досадно, когда партия вместо того, чтобы помогать людям и поддерживать, наоборот, вводит их в заблуждение и презентует ошибочные исторические нарративы», – подчеркнул Дюков.
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда в Сталинград. Автор инициативы, депутат от КПРФ Анжелика Глазкова объяснила предложение необходимостью «восстановления исторической справедливости». Законопроект также предусматривает запрет на дальнейшее переименование городов-героев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Общественной палате выступили против переименования Петербурга и Волгограда.
Власти Ленинградской области опровергли информацию о подготовке референдума по переименованию региона. В прошлом году президент Владимир Путин прокомментировал идею возвращения Волгограду названия Сталинград.
В апреле режиссер Владимир Бортко поддержал возвращение Волгограду названия Сталинград.