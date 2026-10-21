Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Захарова задалась вопросом об ответе Польши и Литвы на украинский беспилотник
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией задалась вопросом о том, как власти Польши и Литвы отреагируют на упавший на их территории украинский беспилотник.
Свое заявление о возможных вариантах действий Варшавы и Вильнюса в ответ на инцидент с украинским аппаратом дипломат сделала в ходе брифинга, передает ТАСС.
«Мы уже с нетерпением, не первый день, ждем реакцию Варшавы и Вильнюса. Что будет предложено киевскому режиму? Вариант А – закрытие посольств и генеральных консульств. Вариант Б – высылка украинских дипломатов. Вариант В – вызов украинских послов с жестким демаршем. Но, мне кажется, есть и еще вариант Г – разработка пакета санкций в отношении киевского режима», – отметила Захарова.
Она добавила, что российская сторона исходит из того, что в данной ситуации простым закрытием украинского дома обойтись не удастся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.
Премьер Польши Дональд Туск потребовал от Киева объяснений из-за пролетавшего над страной беспилотника.
Варшава и Вильнюс создали группу для расследования инцидента.