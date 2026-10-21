Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Директор фирмы из Читы получил три года за хищение топлива у Минобороны
Суд дал три года колонии бизнесмену за кражу 133 т топлива у Минобороны
Генеральный директор ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгений Валеев приговорен к трем годам лишения свободы за хищение 133 т дизельного топлива при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в Следственном комитете.
Суд признал читинского предпринимателя виновным в растрате в особо крупном размере, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
«Приговором суда Валееву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в рамках гособоронзаказа компания Валеева заключила договор на хранение дизельного топлива для нужд Минобороны. С августа по октябрь 2024 года бизнесмен незаконно реализовал третьим лицам 133 т горючего.
Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Кроме того, суд на два года лишил осужденного права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оборота моторного топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца экс-главу ростовского завода отдали под суд за махинации с гособоронзаказом. Весной перед судом за обман концерна «Калашников» предстал победитель шоу «Танцы со звездами». В феврале суд в Москве заочно арестовал гендиректора подрядчика гособоронзаказа.