Директор фирмы из Читы получил три года за хищение топлива у Минобороны

Суд дал три года колонии бизнесмену за кражу 133 т топлива у Минобороны

Суд признал читинского предпринимателя виновным в растрате в особо крупном размере, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

«Приговором суда Валееву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в рамках гособоронзаказа компания Валеева заключила договор на хранение дизельного топлива для нужд Минобороны. С августа по октябрь 2024 года бизнесмен незаконно реализовал третьим лицам 133 т горючего.

Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Кроме того, суд на два года лишил осужденного права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оборота моторного топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца экс-главу ростовского завода отдали под суд за махинации с гособоронзаказом. Весной перед судом за обман концерна «Калашников» предстал победитель шоу «Танцы со звездами». В феврале суд в Москве заочно арестовал гендиректора подрядчика гособоронзаказа.