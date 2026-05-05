Победителя «Танцев со звездами» отдали под суд за обман «Калашникова»
Уголовное разбирательство в отношении директора компании «Интертехника» и победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева и еще четырех человек передали в суд в Иваново, их обвиняют в мошенничестве и контрабанде при выполнении гособоронзаказа.
Дело передано в Октябрьский райсуд Иваново, передает РИА «Новости».
Материалы уже находятся у судьи, однако точная дата первого заседания пока не определена.
«Регистрация поступившего в суд дела – 4 мая 2026 года. Рассматривается единолично судьей», – отмечается в официальных документах.
В зависимости от степени участия фигурантам вменяют мошенничество и контрабанду огнестрельного оружия. Максимальное наказание по этим статьям достигает 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, предприятие поставляло оборонному концерну бракованные полуфабрикаты для производства боеприпасов, зная о несоответствии продукции техническим требованиям. Учредитель организации Алексей Морохов дополнительно обвиняется в хищении денежных средств и полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по резонансному делу. Трое обвиняемых сейчас находятся под подпиской о невыезде, Морохов помещен под стражу, а бывшему руководителю фирмы Юрию Чернышеву назначен запрет определенных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от аферы с деталями для концерна «Калашников» превысил 35 млн рублей. Суд избрал бывшему директору компании «Интертехника» Юрию Чернышеву меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Следствие отпустило соучредителя организации Алексея Леденева под подписку о невыезде.