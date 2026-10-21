Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Сотрудник ЦИК Южной Кореи покончил с собой после допроса
Yonhap: Сотрудник Национальной избирательной комиссии Южной Кореи найден мертвым
Сотрудник Национальной избирательной комиссии (NEC) Южной Кореи был найден мертвым на следующий день после допроса специальной следственной группой, расследующей нарушения на выборах.
Сотрудник NEC был найден мертвым в среду, на следующий день после допроса специальной следственной группой, которая расследует нехватку бюллетеней на местных выборах, передает Yonhap.
Тело 40-летнего чиновника нашли в цветнике жилого дома в Хвасоне, к югу от Сеула. При нем была предсмертная записка, в которой он жаловался на допрос. Полиция предполагает самоубийство.
Следственная группа изучает причины нехватки бюллетеней и возможные коррупционные схемы при заключении контрактов на поставку избирательных материалов для прошлогодних президентских выборов и местных выборов 3 июня.
Погибшего допрашивали во вторник в качестве подозреваемого в препятствовании торгам и злоупотреблении доверием. В следственной группе выразили соболезнования, но отвергли обвинения в несправедливом отношении, заявив об отсутствии принуждения. В среду следователи также провели обыск в доме бывшего главы NEC Но Тхэ Ака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ заявили о мести Владимира Зеленского Южной Корее. В прошлом году американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом. Эксперт спрогнозировал последствия ареста отстраненного президента Южной Кореи.