Yonhap: Сотрудник Национальной избирательной комиссии Южной Кореи найден мертвым

Tекст: Игорь Иножарский

Сотрудник NEC был найден мертвым в среду, на следующий день после допроса специальной следственной группой, которая расследует нехватку бюллетеней на местных выборах, передает Yonhap.

Тело 40-летнего чиновника нашли в цветнике жилого дома в Хвасоне, к югу от Сеула. При нем была предсмертная записка, в которой он жаловался на допрос. Полиция предполагает самоубийство.

Следственная группа изучает причины нехватки бюллетеней и возможные коррупционные схемы при заключении контрактов на поставку избирательных материалов для прошлогодних президентских выборов и местных выборов 3 июня.

Погибшего допрашивали во вторник в качестве подозреваемого в препятствовании торгам и злоупотреблении доверием. В следственной группе выразили соболезнования, но отвергли обвинения в несправедливом отношении, заявив об отсутствии принуждения. В среду следователи также провели обыск в доме бывшего главы NEC Но Тхэ Ака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ заявили о мести Владимира Зеленского Южной Корее. В прошлом году американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом. Эксперт спрогнозировал последствия ареста отстраненного президента Южной Кореи.