Эксперт спрогнозировал последствия ареста отстраненного президента Южной Кореи

Политолог Ким: Юн Сок Ель не мог больше игнорировать решение суда

Tекст: Анастасия Куликова

«Арест Юн Сок Еля стал результатом действий следователей и полиции», – считает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Он напомнил, что силовики смогли оттеснить от резиденции сторонников отстраненного от власти президента Южной Кореи.

Кроме того, как отметил собеседник, большая часть командиров подразделений службы охраны Юн Сок Еля незадолго до событий высказывались против сопротивления при очередной попытке ареста политика. «Наконец, сам президент не мог больше тянуть и игнорировать решение суда. Поэтому он и согласился поехать на допрос», – добавил Ким Ен Ун. В ином случае, как полагает эксперт, штурма было бы не избежать, и главу государства тогда вели бы в наручниках. Сейчас же его сопровождал конвой.

Политолог напомнил, что Юн Сок Еля ждут допросы. В рамках дела о мятеже, по его мнению, политику могут назначить либо домашний арест, либо заключение под стражу. Что касается ситуации внутри страны, то Конституционный суд, скорее всего, поддержит импичмент президенту, объявленный ранее парламентом, ожидает Ким Ен Ун.

«Юн Сок Ель будет уже де-юре отстранен от власти. Затем в Южной Корее пройдут выборы, на которых стоит ожидать победы оппозиции. Постепенно ситуация в стране успокоится», – говорит он. По прогнозам, новая власть в первую очередь займется реформами. «События первых месяцев зимы показали очень много уязвимых положений в порядке реализации существующих законов. Возможно, будут внесены изменения в конституцию, которые в том числе предусмотрят решение противоречий между президентом и парламентом», – заключил Ким Ен Ун.

В среду утром южнокорейские правоохранители задержали временно отстраненного от должности президента страны Юн Сок Еля, обвиняемого в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за введения им военного положения в прошлом году. Первый в истории Южной Кореи арестованный действующий глава государства в течение двух с половиной часов допрашивался в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне, сообщает агентство Yonhap.

Ожидается, что после допроса Юн будет содержаться в сеульском центре заключения в Ыйване. В записанном видеообращении, опубликованном после ареста, Юн заявил: «Хотя это незаконное расследование, я решил согласиться явиться в CIO, чтобы предотвратить кровопролитие». Аресту предшествовали многочасовые переговоры между следователями и сторонниками Юна у него дома. По словам представителя CIO, защитники президента не предпринимали серьезных попыток столкновений со следователями.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Юн Сок Ель, избранный с минимальным (менее процента) отрывом от конкурента, привел страну к экономическим проблемам. Депутаты отказались принимать президентский проект бюджета, а также пытались лишить полномочий ключевых для президента лиц.

В итоге президент поздно вечером 3 декабря под предлогом наличия в стране «антидемократических сил» и «угрозы со стороны КНДР» объявил в стране военное положение. Деятельность политических партий, а также ряд прав и свобод граждан (например, забастовки) были запрещены. Глава государства в обращении заявил о необходимости «уничтожить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок».