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ФСБ показала видео с жалобами немецкого наемника на обман со стороны Киева
Немецкий наемник объяснил побег из ВСУ невыплатой обещанных 100 тыс. гривен
ФСБ распространила видеозапись с задержанным гражданином Германии, который служил в рядах Вооруженных сил Украины и сбежал из-за невыплаты обещанных денег.
Задержанный немецкий снайпер рассказал, что контракт с украинской армией он подписал в декабре 2025 года сроком на три года, передает ТАСС со ссылкой на видео ФСБ.
«После подписания контракта мне обещали выплатить денежные средства в размере 100 тыс. гривен. Однако данные деньги я не получил, был вынужден бежать из рядов Вооруженных сил Украины», – заявил наемник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Во вторник командиры ВСУ обманом отправили колумбийских наемников на штурм под Харьковом. На прошлой неделе российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников.