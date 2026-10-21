Покупателей предупредили о рисках онлайн-предоплаты товаров

МВД: Перевод предоплаты в интернете не гарантирует получение товара

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ведомстве пояснили, что при онлайн-переводе денег в счет предоплаты покупатель не имеет гарантий получения товара или возврата средств, передает РИА «Новости».

Особую опасность представляют предложения перечислить средства через анонимные платежные системы, электронными деньгами или переводом на банковскую карту частного лица.

Правоохранительные органы также перечислили признаки потенциально опасных интернет-магазинов. К ним относятся низкая цена, отсутствие самовывоза и курьерской доставки, неточности в описании товаров, излишняя настойчивость продавца и отсутствие его контактных данных. Попыткой мошенничества может оказаться и подтверждение личности продавца с помощью отсканированного паспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД раскрыло признак попадания телефонного номера в базы мошенников.

В понедельник ведомство выпустило памятку для пострадавших от телефонных аферистов.

Правоохранительные органы составили алгоритм действий после подозрительных звонков.