Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Администрация Трампа запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране
Трамп запросил 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране
Тегеран пошел на уступки и принял требования о проверках своей ядерной программы, что позволило продолжить диалог настолько, что американский лидер Дональд Трамп запросил более 670 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.
Американский лидер раскрыл детали договоренностей в социальной сети Truth Social.
«Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед (бесконечность!!!)», – написал Трамп.
Он подчеркнул, что без этого шага продолжение диалога было бы невозможным.
При этом Fox News выяснил, что администрация США параллельно запросила 672 млн долларов в рамках масштабного пакета дополнительного финансирования на 80 млрд долларов.
«Согласно предоставленной представителем Белого дома информации, эти средства будут направлены на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, включая гексафторид урана (UF6), уран в различных формах и топливо для исследовательских реакторов, в том числе высокообогащенный уран», – сообщает телеканал.
Эти средства предназначены также для финансирования мероприятий США по проверке внутри Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерного оружия и расширение деятельности Группы поддержки в чрезвычайных ситуациях в ядерной сфере на Ближнем Востоке.
«Финансирование будет направлено Министерству энергетики для поддержки «деятельности, которая положит конец способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая утилизацию и распространение чувствительных материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры», – сообщил в среду представитель Белого дома телеканалу Fox News Digital.
Эксперты отмечают, что утилизация обогащенного урана в исламской республике станет крайне сложной задачей. Подобный опыт у Вашингтона был в 1994 году, когда в ходе секретной операции из Казахстана вывезли около 600 кг опасного материала, что потребовало беспрецедентных мер безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана. В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана. Глава МАГАТЭ объявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.