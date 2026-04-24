Владимир Зеленский лично прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре, чтобы опередить будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой поддержки от Евросоюза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кипрского журналиста Алекса Христофору.

Эксперт отметил, что Киев рассчитывает на кредит в 90 млрд евро, который станет крупнейшим за всю историю предоставления помощи странам региона.

«Он прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 млрд евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог», – заявил Христофору. По его словам, Зеленский надеется, что возвращать столь значительную сумму Украине не придется.

Журналист добавил, что Зеленский был настолько воодушевлен перспективой получения кредита, что «пустился в пляс», когда понял, какой крупный приз может получить. По мнению Христофору, Евросоюз не может отказать Киеву в выплате и визит Зеленского на саммит был не напрасным.

Вчера Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС, который проходит в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал украинские власти отказаться от шантажа ради получения этих средств. Позже Евросоюз окончательно утвердил предоставление данного пакета финансовой помощи.