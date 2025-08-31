Прохожие задержали стрелявшего во Львове на западе Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Мужчину, который, вероятно, стрелял из пневматического пистолета во Львове, прохожие задержали до прибытия полиции. По данным правоохранителей, во время конфликта с двумя мужчинами он сделал три выстрела. Никто не пострадал, за медицинской помощью не обращались», – сказано в Telegram-канале украинской телерадиокомпании «Общественное».

Как уточняет ТАСС, на странице полиции Львовской области в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), данная информация подтверждена.

Напомним, во Львове 30 августа был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.