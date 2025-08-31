Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.4 комментария
Прохожие задержали стрелявшего во Львове на западе Украины
Во Львове, на западе Украины, где днем ранее застрелили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, произошла стрельба. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов на улице Владимира Великого.
«Мужчину, который, вероятно, стрелял из пневматического пистолета во Львове, прохожие задержали до прибытия полиции. По данным правоохранителей, во время конфликта с двумя мужчинами он сделал три выстрела. Никто не пострадал, за медицинской помощью не обращались», – сказано в Telegram-канале украинской телерадиокомпании «Общественное».
Как уточняет ТАСС, на странице полиции Львовской области в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), данная информация подтверждена.
Напомним, во Львове 30 августа был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.
Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ