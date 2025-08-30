То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.0 комментариев
Зеленский признал смерть Парубия
Зеленский подтвердил гибель бывшего главы СНБО Андрея Парубия во Львове
Во Львове был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий, причастный к событиям в Одессе в 2014 году.
О гибели Андрея Парубия сообщил Владимир Зеленский, его заявление опубликовано в Telegram-канале, передает РИА «Новости». Зеленский отметил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.
Ранее украинская полиция сообщила о перестрелке во Львове, в результате которой погиб «известный общественно-политический деятель».Позже СМИ уточнили, что речь идет о Парубии.
Парубий был известен как бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады, его имя связывали с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. В апреле представители одесского подполья утверждали, что созданная при участии Парубия группа журналистов препятствовала расследованию тех событий.
В результате трагедии в Одессе, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали. Свидетели утверждали, что националисты добивали людей, прыгавших из окон горящего здания. Российские власти и МИД неоднократно заявляли о фарсе киевского расследования и неотвратимости наказания для виновных.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия и недостаточных мерах по спасению людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сыховском районе Львова произошла стрельба, в результате которой погиб известный политик. Экс-глава СНБО Андрей Парубий скончался после того, как во Львове в него выстрелил человек в форме курьера службы доставки. В украинских медиа были опубликованы снимки с места ликвидации экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, где заметили человека на электровелосипеде.