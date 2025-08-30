Зеленский подтвердил гибель бывшего главы СНБО Андрея Парубия во Львове

Tекст: Денис Тельманов

О гибели Андрея Парубия сообщил Владимир Зеленский, его заявление опубликовано в Telegram-канале, передает РИА «Новости». Зеленский отметил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Ранее украинская полиция сообщила о перестрелке во Львове, в результате которой погиб «известный общественно-политический деятель».Позже СМИ уточнили, что речь идет о Парубии.

Парубий был известен как бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады, его имя связывали с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. В апреле представители одесского подполья утверждали, что созданная при участии Парубия группа журналистов препятствовала расследованию тех событий.

В результате трагедии в Одессе, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали. Свидетели утверждали, что националисты добивали людей, прыгавших из окон горящего здания. Российские власти и МИД неоднократно заявляли о фарсе киевского расследования и неотвратимости наказания для виновных.

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия и недостаточных мерах по спасению людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сыховском районе Львова произошла стрельба, в результате которой погиб известный политик. Экс-глава СНБО Андрей Парубий скончался после того, как во Львове в него выстрелил человек в форме курьера службы доставки. В украинских медиа были опубликованы снимки с места ликвидации экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, где заметили человека на электровелосипеде.

