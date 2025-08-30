Соратники Парубия связали его убийство с попыткой дестабилизации Украины

Tекст: Вера Басилая

Соратники бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия озвучили версии его убийства, передает РИА «Новости».

По их мнению, устранение Парубия могло быть связано с попыткой спровоцировать политические потрясения на Украине или вмешательством внешних сил. Окружение политика отметило, что он «хорошо знал, как устраивать Майданы», что могло стать причиной его устранения, пишет украинское издание «Страна».

Некоторые однопартийцы Парубия назвали версию о «руке Кремля» основной, напоминая о его активной роли в событиях Евромайдана. Парубий входил в партию «Европейская солидарность» с 2019 года и был известен своим дистанцированным поведением в отношении лидера партии Петра Порошенко и других известных политиков из окружения.

Президент России Владимир Путин ранее называл события 2014 года на Украине «кровавым антигосударственным переворотом», который привел к нынешним трагическим событиям. Источники отмечают, что Парубий и бывший спикер Верховной рады Александр Турчинов в последнее время держались особняком внутри партии.

Ранее во Львове был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.