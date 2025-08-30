Tекст: Денис Тельманов

Связи бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия с экс-президентом страны Петром Порошенко могли спровоцировать его убийство, передает ТАСС.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Парубий давно сотрудничал с Порошенко, против которого власти Украины ведут ожесточенную борьбу.

«Поклонник Адольфа Алоизовича – Парубий давно и плотно окопался на поляне Порошенко, против которого сейчас Зеленский развернул непримиримую войну», – отметил Мирошник.

Дипломат также подчеркнул, что такие методы расправы стали традиционными для нынешней киевской власти.

Мирошник назвал убийство Парубия проявлением «зачистки поляны» командой Владимира Зеленского. По его словам, ликвидация Парубия связана с подготовкой к новым выборам и желанием «клики Зеленского» избавиться от неугодных фигур среди украинских политиков.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что на руках Парубия кровь тысяч мирных граждан Украины и жителей Донбасса.

По словам Прозорова, Парубий был организатором трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и занимался доставкой боевиков националистических организаций в город, обеспечивая их оружием и экипировкой.

Ранее украинские СМИ сообщили об убийстве Парубия во Львове со ссылкой на полицию, пишет ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде. Андрей Парубий скончался после выстрела, произведенного человеком в форме курьера службы доставки.

Срочность публикации: «срочно»

Рубрика новости: «В мире»

Ключевые слова и словосочетания: Андрей Парубий, убийство, Петр Порошенко, Украина

