В Германии за год утилизировали около 3 тыс. облученных цезием кабанов

Bild: В Германии уничтожили около 3 тыс. облученных чернобыльским цезием кабанов

Tекст: Мария Иванова

Немецкие охотники за прошлый год подстрелили около 3 тыс. кабанов, облученных радиоактивным цезием-137, передает РИА «Новости». Такие данные приводит газета Bild со ссылкой на Федеральное административное ведомство Германии.

Появление «радиоактивных» животных связано с высоким радиационным фоном в лесных зонах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Тюрингии и Саксонии. Этот фон стал следствием аварии на Чернобыльской АЭС.

Как пояснил представитель Федерального управления по радиологической защите, период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет, поэтому элемент сохраняется в почве до сих пор.

«В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, подстреленных охотниками в Германии, были утилизированы из-за чрезмерного облучения», – отмечает издание.

Из-за превышения содержания цезия-137 в мясе охотники не смогли выставить добычу на продажу. Власти компенсировали им убытки, выплатив около 204 евро за взрослую особь и 102 евро за поросенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили ограничить полеты дронов над хранилищами радиоактивных отходов.

Российские таможенники в прошлом году обнаружили в посылке из ФРГ керамическую фигурку попугая с двадцатикратным превышением нормы радиации.