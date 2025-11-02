В Германии решили установить бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

NDR: Германия установит бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

Tекст: Вера Басилая

По данным NDR, правительство Германии намерено ввести запрет на полеты дронов над временными хранилищами радиоактивных отходов из-за увеличения числа обнаружений неизвестных беспилотников в этих зонах, передает РИА «Новости».

Представитель федерального министерства окружающей среды, отвечающего за ядерную безопасность, пояснил, что существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи.

Решение о введении новых мер уже согласовано между федеральными и региональными властями, которые пришли к мнению о необходимости обеспечивать защиту от возможных атак с воздуха. Запрет будет действовать над центральными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе.

Ожидается, что новые правила начнут действовать с 19 марта 2026 года. Площадь бесполетной зоны составит 1,5 км в диаметре и 600 м по высоте.

Особое внимание властей привлекли случаи появления за последние три года неизвестных дронов над хранилищем Nord в Лубмине, где хранятся 74 контейнера Castor с высокоактивными отходами.

NDR отмечает, что среди замеченных аппаратов были как любительские, так и профессиональные дроны, способные к наблюдению за объектом.

До настоящего времени запрет на полеты над объектами атомной энергетики в Германии действовал только в отношении действующих АЭС и был введен после трагедии 11 сентября 2001 года в США.

Ранее в регионе Германии Нижняя Саксония зафиксировали резкий рост числа несанкционированных пролетов дронов.

Немецкие авиаперевозчики настаивают на немедленных мерах по уничтожению неопознанных беспилотников возле аэропортов Германии.

Берлин инициировал программу оснащения бундесвера 600 комплексами Skyranger для защиты от дронов.