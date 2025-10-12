Глава ассоциации авиакомпаний Германии потребовал сбивать дроны над аэропортами

Tекст: Ольга Иванова

Авиакомпании Германии требуют, чтобы власти страны приняли меры по уничтожению неопознанных беспилотников, появляющихся вблизи аэропортов, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью президента ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петера Гербера изданиям медиагруппы Funke.

Гербер заявил: «В случае угрозы дроны должны быть сбиты». Он подчеркнул, что необходимо быстро определить, кто ответственен за появление беспилотников вблизи воздушных гаваней.

Президент BDF выразил недовольство тем, что власти только сейчас задумались о проблеме дронов, хотя авиакомпании предупреждают о ней уже десять лет. Гербер также отметил необходимость скоординированных действий для обеспечения безопасности полётов и пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с дронами. В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за активности беспилотников.





