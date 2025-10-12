Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.6 комментариев
Глава ассоциации авиакомпаний Германии потребовал сбивать дроны над аэропортами
Немецкие авиаперевозчики настаивают на немедленных мерах по уничтожению неопознанных беспилотников, появляющихся в воздушном пространстве рядом с аэропортами Германии.
Авиакомпании Германии требуют, чтобы власти страны приняли меры по уничтожению неопознанных беспилотников, появляющихся вблизи аэропортов, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью президента ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петера Гербера изданиям медиагруппы Funke.
Гербер заявил: «В случае угрозы дроны должны быть сбиты». Он подчеркнул, что необходимо быстро определить, кто ответственен за появление беспилотников вблизи воздушных гаваней.
Президент BDF выразил недовольство тем, что власти только сейчас задумались о проблеме дронов, хотя авиакомпании предупреждают о ней уже десять лет. Гербер также отметил необходимость скоординированных действий для обеспечения безопасности полётов и пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с дронами. В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за активности беспилотников.