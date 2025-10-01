МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА

Глава МИД Германии Вадефуль: Не стоит перегибать палку из-за инцидентов с БПЛА

Tекст: Антон Антонов

Вадефуль призвал страны НАТО «сохранять спокойствие». «Перегибать палку сейчас было бы ошибкой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Funke.

Вадефуль также ответил на вопрос о возможной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам министра, в данный момент он не видит смысла в такой встрече.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за появления дронов. Власти Германии рассматривают возможность разрешить бундесверу сбивать беспилотники, которые представляют угрозу людям или критической инфраструктуре. Министр внутренних дел страны Александр Добриндт заявил о высоком уровне угрозы из-за появления дронов на севере Германии.