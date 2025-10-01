Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА
Страны НАТО должны сохранять спокойствие при возникновении инцидентов с беспилотниками, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Вадефуль призвал страны НАТО «сохранять спокойствие». «Перегибать палку сейчас было бы ошибкой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Funke.
Вадефуль также ответил на вопрос о возможной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам министра, в данный момент он не видит смысла в такой встрече.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за появления дронов. Власти Германии рассматривают возможность разрешить бундесверу сбивать беспилотники, которые представляют угрозу людям или критической инфраструктуре. Министр внутренних дел страны Александр Добриндт заявил о высоком уровне угрозы из-за появления дронов на севере Германии.